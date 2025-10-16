Washington Spirit golea al Monterrey

El Washington Spirit estadounidense goleó por 4-0 a las Rayadas de Monterrey del fútbol mexicano este miércoles y se clasificó a semifinales de la Copa de campeonas de la Concacaf W.

Croix Bethune, Rosemonde Kovassi y Gift Monday anotaron por el Washington, que sumó su cuarta diana por un autogol de Valeria del Campo, y llegó 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate, los mismos del Gotham FC, al que aventaja por mejor diferencia de goles.

En las semifinales el Gotham enfrentará al América mexicano, en tanto el Washington se medirá al Pachuca mexicano. En su estadio, las estadounienses desplegaron un gran fútbol en el primer tiempo, sobre todo con veloces llegadas por la banda derecha.

En el minuto 6, Bethune aceptó un balón rebotado por la guardameta Paola Manrique y de zurda puso el 1-0 para reflejar la superioridad del cuadro de casa, inexacto, con errores en los pases, en la salida y con poca contundencia en el área rival.

Monterrey salió en busca del empate en la segunda mitad; en el minuto 51 estuvo cerca de igualar con un remate de Ashlyn Fernández, pero cuando mejor jugaban las mexicanas, el Washington castigó con dos goles en cuatro minutos.

Ratcliffe entró por el pasillo de la izquierda y le dio un balón a Kovassi, letal en el remate de derecha. En el 57, Monday recibió una asistencia de Kovassi y anotó el 3-0.

Ante un rival vencido, el Spirit aumentó la ventaja en el 68 con un remate de Ratcliffe a pase de Kovassi, registrado como autogol de Valeria del Campo.