Ximena Ramírez, al primer equipo del ADSL Femenil

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El Club Atlético de San Luis Femenil anunció la incorporación de Ximena Ramírez al primer equipo de cara al presente torneo, luego de su destacado proceso formativo dentro de las categorías juveniles de la institución.

La futbolista, proveniente de la categoría Sub-19, dará el salto a la Liga MX Femenil tras consolidarse como una de las jugadoras con mayor proyección del club, gracias a su desempeño, compromiso y crecimiento futbolístico durante su etapa en las fuerzas básicas.

A lo largo de su participación con la categoría Sub-19, Ramírez acumuló más de 3 mil minutos de actividad, convirtiéndose en una pieza importante del equipo por la regularidad de sus actuaciones y la calidad mostrada dentro del terreno de juego.

Con esta promoción, el Atlético de San Luis continúa fortaleciendo su proyecto de desarrollo de talento, brindando oportunidades a futbolistas formadas en casa para integrarse al máximo circuito del futbol femenil mexicano.

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Tras hacerse oficial su incorporación al plantel de Primera División, Ximena Ramírez expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto profesional y aseguró que trabajará al máximo para aprovechar la oportunidad, aportar al equipo y contribuir al cumplimiento de los objetivos deportivos de la institución.