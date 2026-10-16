Xolos buscarán sumar 3 puntos
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México.- La Jauría está lista para recibir a Puebla en el partido de la jornada 12 y buscará afianzarse entre los primeros ocho puestos, de cara a la Liguilla nacional.
Comienza la parte final del torneo y, a cinco fechas de que concluya la temporada regular, los Xolos se ubican en la octava posición, pese a que aún tienen pendiente el encuentro de la jornada 7 frente al América (que se disputará el próximo 28 de octubre).
Los discípulos de Sebastián Abreu se mantienen en la lucha luego de empatar 1-1 con los Bravos de Juárez. Con ese resultado, los de Tijuana llegaron a 15 unidades, tras cuatro partidos ganados, tres empates y tres derrotas.
Los Xolos disputarán el encuentro en casa, pero todo parece indicar que nuevamente no contarán con la presencia de Gilberto Mora debido a que el joven talento ha presentado molestias desde su llamado a los partidos amistosos de la Selección Nacional.
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"Gil tiene inflamaciones y lo que más nos preocupa a nosotros es darle los tiempos adecuados de recuperación, controlar los volúmenes y las cargas de trabajo. No hay ningún tipo de lesión, nada por lo que alarmarse o preocuparse. Por la edad que tiene debemos ser muy cuidadosos para que la situación no pase a mayores; está todo controlado", aseguró Abreu.
Por su parte, Puebla logró empatar su partido 1-1 con los Panzas Verdes del León y también llegó a 15 unidades, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas.
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