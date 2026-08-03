Yankees se imponen a los Cachorros
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CHICAGO.- El panameño José Caballero conectó un jonrón de dos carreras, Gerrit Cole lanzó hasta la sexta entrada y los Yankees de Nueva York resistieron el domingo para vencer por 2-1 a los Cachorros de Chicago.
Nueva York recibió 3 1/3 entradas sin permitir carreras de los relevistas Brent Headrick, Paul Blackburn y David Bednar para llevarse dos de tres en Wrigley Field.
Seiya Suzuki terminó con dos hits por Chicago, incluido un doble. Michael Busch impulsó una carrera.
Cole (5-5) permitió una carrera con cuatro hits en su 13ra apertura desde que regresó de una cirugía Tommy John. El derecho ponchó a cinco y dio tres bases por bolas, pero necesitó ayuda del bullpen.
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Headrick relevó a Cole con las bases llenas y dos outs en la sexta, y logró que Nico Hoerner elevara la pelota para el out. Ponchó a los tres bateadores en la séptima.
David Bednar sorteó una base por bolas en la novena para su 24to salvamento.
Colin Rea (8-8) permitió dos carreras con tres hits. Ponchó a siete, incluidos los primeros cinco bateadores de los Yankees, y otorgó una base por bolas.
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