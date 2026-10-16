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Zverev avanza a semifinales

Por AP

Octubre 16, 2026 03:00 a.m.
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Zverev avanza a semifinales
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      SHANGHÁI.- Alexander Zverev prolongó su gran momento en la Gira de la ATP, anotándose el jueves una victoria 6-4, 6-4 sobre Alex de Miñaur para acceder a las semifinales del Masters de Shanghái.

      El primer cabeza de serie metió el 80% de sus primeros servicios y salvó los cinco puntos de quiebre que enfrentó. El alemán se citió en semifinales con el español Alejandro Davidovich Fokina.

      "Sentí que ambos estábamos jugando realmente, realmente bien. Muchas veces le pegué más fuerte que Alex, lo cual es difícil de hacer desde el fondo de la cancha porque él es muy rápido y le encanta este tipo de velocidad de pista aquí", declaró Zverev, quien aseguró a principios de esta semana el puesto número 1 del ranking de fin de año.

      "Me sentí bien y estoy contento con el salto de nivel respecto a los últimos dos partidos", agregó.

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      Davidovich Fokina obtuvo el pase a semifinales cuando el francés Arthur Gea se retiró mientras perdía 4-1 en el primer set, después de haber recibido atención médica en la cancha.

      "Triste terminar el torneo así, pero volveré", escribió en Instagram. El jugador francés ha tenido un 2026 de despegue, al subir del puesto 244 del mundo al 56 y ganar su primer título del circuito en el Abierto de Los Cabos en agosto.

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