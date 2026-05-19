General Motors anuncia fabricación de Aveo y Groove en México

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, General Motors de México anunció un nuevo proyecto de manufactura en su complejo de Ramos Arizpe, donde ensamblará vehículos destinados específicamente al mercado nacional.

General Motors anuncia proyecto de manufactura en Ramos Arizpe

La compañía confirmó que la producción arrancará en 2027 con el Chevrolet Groove y, posteriormente, incorporará al Chevrolet Aveo, uno de los modelos más vendidos en México dentro del segmento de volumen.

Este proyecto forma parte de la inversión de 1,000 millones de dólares anunciada por GM en enero de 2026 para fortalecer sus operaciones en el país. La meta es alcanzar una capacidad aproximada de 80,000 unidades anuales hacia 2030, contribuyendo así al crecimiento de la producción automotriz nacional.

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Declaraciones de Paco Garza sobre el proyecto para México

Paco Garza, presidente y director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe, destacó que la iniciativa fue concebida específicamente para atender las necesidades del mercado mexicano.

"Este es un proyecto concebido en México, para México. Fortalece a la industria nacional, aprovecha la capacidad instalada de nuestro país y responde de manera directa a lo que hoy requieren los clientes mexicanos, especialmente en segmentos accesibles y de alto volumen", señaló el directivo.

Garza agregó que la producción de estas 80,000 unidades anuales ayudará a superar la meta establecida dentro del Plan México impulsado por la administración federal, que busca incrementar en 10% la producción de vehículos para el mercado nacional hacia 2030.

El nuevo programa aprovechará la infraestructura y experiencia del complejo de manufactura de Ramos Arizpe, una de las plantas más importantes de GM en la región y reconocida por su capacidad técnica y eficiencia operativa.

Asimismo, la automotriz reconoció el respaldo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuya participación fue clave para concretar el proyecto, que también tiene como objetivo reducir la importación de vehículos y fortalecer la capacidad industrial instalada en México.

General Motors cuenta con más de 90 años de presencia en el país y actualmente opera cuatro complejos de manufactura en territorio mexicano, manteniendo un papel estratégico dentro de la plataforma global de producción flexible de la compañía.