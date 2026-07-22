Video | Presenta BMW vehículo 100% eléctrico ensamblado en SLP

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BMW Group presentó de manera oficial el primer prototipo del automóvil iX3, vehículo 100% eléctrico y completamente ensamblado en la nueva planta San Luis Potosí; sin embargo, la comercialización se dará entre enero y abril de 2027.

Del mismo modo, presentó el prototipo de la batería de alto voltaje que ya se encuentra en construcción y para stock de almacenamiento.

El iX3 (Neue Klasse) presentado de manera coincidente con el décimo aniversario de la colocación de la primera piedra de la planta ubicada en el Parque Industrial Logistik 2, es un vehículo tipo SUV de 746 libras pie de torque, con un sistema de motores de atracción eléctrica, mediante un sistema conocido como xDrive.

El vehículo porta la batería de sexta generación que ya se produce para stock, componente fabricado por medio de celdas cilíndricas para evitar el sobrecalentamiento. Se mueve en proporción de 345 caballos de fuerza, transmisión automática y motor eléctrico que acelera de 0 a 100 km por hora en 4.9 segundos.

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?? | Presenta @BMWGroup vehículo 100% eléctrico ensamblado en su planta de San Luis Potosí.

La nota completa: ??https://t.co/G6u4FpJqhu pic.twitter.com/Igd5irdmLy — Pulso Online (@pulso_mx) July 22, 2026

Foto: Pulso

El vehículo ofrece una autonomía de 400 kilómetros. La batería de alto voltaje se incorpora con base en 48 voltios de carga. Mide 4 metros con centímetros de longitud, un metro centímetros de ancho y un metro 635 centímetros de altura.

El área de producción de baterías de alto voltaje se extiende en más de 10 mil metros cuadrados, y su ensamble requiere del uso de siete robots más sobrantes para reposición, para la elaboración de 30 unidades por hora, cantidad igual al número de vehículos esperados para la etapa de comercialización.