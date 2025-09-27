Mazda lanza en México el 3 Sedán híbrido ligero

El mercado nacional recibe una novedad: el Mazda 3 Sedán 2026 MHEV, un sedán con motor cuatro cilindros de 153 HP, asistencia eléctrica y rendimiento de hasta 17.2 km/l, además de 3 años de garantía.

La versión presentada, el i Grand Touring MHEV, llega equipada con transmisión automática de seis velocidades, frenos regenerativos, suspensión delantera McPherson y dirección asistida electrónicamente, lo que promete agilidad en ciudad y comodidad en carretera.

El precio de salida será de 502,900 pesos, colocándose como la opción más tecnológica de la gama, sin llegar al rango de las versiones Signature o Turbo. Con ello, Mazda busca seducir a quienes desean un sedán elegante y eficiente, sin dar el salto al eléctrico o híbrido enchufable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En diseño, Mazda mantiene su sello Kodo, con trazos fluidos y acabados refinados: faros LED dirigibles, quemacocos y rines de aluminio que lo enfrentan con fuerza a competidores como Toyota Corolla, Kia K4 o Honda Civic.

El interior es otro de sus puntos fuertes: vestiduras en piel, aire acondicionado de doble zona, sistema de audio Bose y pantalla de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, pensado para un público que exige conectividad y confort.

En seguridad, no se queda atrás: 6 bolsas de aire, control dinámico de estabilidad, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico trasero, ofreciendo confianza tanto en ciudad como en carretera.

La gama completa del Mazda 3 Sedán 2026 en México queda así:

i: 403,900 pesos

i Sport: 442,900 pesos

i Grand Touring: 482,900 pesos

i Grand Touring MHEV: 502,900 pesos

Signature: 552,900 pesos

Aunque la gran novedad es el híbrido ligero, Mazda conserva los motores de 2.5 litros con 186 HP y la versión Turbo de 227 HP con tracción integral, ofreciendo un abanico que va del cliente que busca un sedán de entrada al que exige alto desempeño deportivo.

La estrategia es clara: un paso intermedio entre los autos de gasolina y los eléctricos, con mejor consumo y más tecnología, pero sin disparar el precio final.