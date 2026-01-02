logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ 2026!

Fotogalería

¡FELIZ 2026!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano

El proyecto contempla tres vehículos urbanos y pruebas piloto en 2026.

Por Redacción

Enero 02, 2026 12:26 p.m.
A
Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano

El proyecto Olinia, un auto eléctrico desarrollado en México, contará con tres versiones orientadas a la movilidad urbana y tendrá precios estimados entre 90 mil y 150 mil pesos, de acuerdo con información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El vehículo no busca competir con marcas internacionales de gran escala, sino ofrecer una alternativa funcional y accesible para traslados cotidianos, reparto y transporte local en ciudades del país.

Las versiones anunciadas son: movilidad personal, un auto compacto para uso diario; movilidad de barrio, tipo mototaxi para distancias cortas y carga ligera; y última milla, enfocada en reparto de mercancías y logística urbana.

Versiones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En junio de 2026 se dará a conocer una flotilla piloto que será probada en distintas ciudades, con miras a iniciar producción en serie durante 2027.

LEA TAMBIÉN

¿Cuándo sale Olinia, el auto eléctrico mexicano?

El vehículo eléctrico Olinia podría llegar al mercado en 2027, con precio accesible.

El proyecto es coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y participan instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico Nacional de México.

Olinia está diseñado para adaptarse a las condiciones urbanas del país, con recarga en enchufes domésticos y costos de operación menores frente a vehículos de combustión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano
Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano

Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano

SLP

Redacción

El proyecto contempla tres vehículos urbanos y pruebas piloto en 2026.

Entérate | Los autos más populares para 2026
Entérate | Los autos más populares para 2026

Entérate | Los autos más populares para 2026

SLP

El Universal

Nissan March 2025 es el auto nuevo más barato en México
Nissan March 2025 es el auto nuevo más barato en México

Nissan March 2025 es el auto nuevo más barato en México

SLP

Redacción

El Nissan March redujo su precio hasta casi 70 mil pesos y ahora se vende desde 224,900 pesos

Mercedes paga multa millonaria por emisiones diésel
Mercedes paga multa millonaria por emisiones diésel

Mercedes paga multa millonaria por emisiones diésel

SLP

EFE

Cerró una demanda en Estados Unidos tras aceptar que usó software ilegal