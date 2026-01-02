Olinia: versiones y precios del auto eléctrico mexicano

El proyecto Olinia, un auto eléctrico desarrollado en México, contará con tres versiones orientadas a la movilidad urbana y tendrá precios estimados entre 90 mil y 150 mil pesos, de acuerdo con información presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El vehículo no busca competir con marcas internacionales de gran escala, sino ofrecer una alternativa funcional y accesible para traslados cotidianos, reparto y transporte local en ciudades del país.

Las versiones anunciadas son: movilidad personal, un auto compacto para uso diario; movilidad de barrio, tipo mototaxi para distancias cortas y carga ligera; y última milla, enfocada en reparto de mercancías y logística urbana.

Versiones

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En junio de 2026 se dará a conocer una flotilla piloto que será probada en distintas ciudades, con miras a iniciar producción en serie durante 2027.

LEA TAMBIÉN ¿Cuándo sale Olinia, el auto eléctrico mexicano? El vehículo eléctrico Olinia podría llegar al mercado en 2027, con precio accesible.

El proyecto es coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y participan instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico Nacional de México.

Olinia está diseñado para adaptarse a las condiciones urbanas del país, con recarga en enchufes domésticos y costos de operación menores frente a vehículos de combustión.