WTA anuncia igualdad de premios en Abierto de Italia para 2027

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La WTA anunció un "hito importante" al confirmar que el Abierto de Italia otorgará premios iguales a mujeres y hombres a partir de 2027, casi seis décadas después del título de Billie Jean King en el Foro Italico.

Igualdad de premios en torneos combinados WTA 1.000

Billie Jean King recordó que en 1970 ganó 600 dólares por su título en Roma, mientras Ilie Nastase recibió 3.500 dólares por el torneo masculino ese mismo año. La iniciativa de la WTA implica que todos los torneos combinados WTA 1.000 entregarán premios iguales por primera vez, incluyendo el Abierto de Italia, el Abierto de Canadá y el Abierto de Cincinnati.

Los otros torneos combinados 1.000 en Indian Wells, Miami, Madrid y Beijing, así como los cuatro Grand Slams, ya ofrecen premios en metálico iguales. Valerie Camillo, presidenta de la WTA, destacó que esta medida demuestra el compromiso de la organización con la igualdad competitiva y financiera.

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Cambios en calendario y expansión de torneos para 2027

El anuncio se produce en un contexto de dificultades financieras para la WTA, que decidió trasladar las Finales de este año de Arabia Saudí a Indian Wells, California, y luego a Charlotte, Carolina del Norte, para los próximos tres años.

Los organizadores del Abierto de Italia se comprometieron en 2023 a igualar los premios en 2025, pero no cumplieron. Este año, los hombres recibieron 9,6 millones de dólares en premios, mientras que las mujeres obtuvieron 8,3 millones.

Además, la WTA anunció la ampliación de un torneo WTA 250 en Manila para 2027, impulsado por el interés en la jugadora local Alex Eala, quien ocupa el puesto 18 del ranking. También se redujo de seis a cuatro el número de torneos WTA 500 que deben disputar las jugadoras entre las 50 primeras, ajustando el compromiso base a 14 torneos más los cuatro Grand Slams.

Jessica Pegula, tercera del ranking y presidenta del consejo de arquitectura del circuito, resaltó que estos cambios ofrecen mayor flexibilidad para que las jugadoras planifiquen sus temporadas según sus objetivos competitivos y personales.

La WTA implementará estos ajustes como un piloto en 2027 para evaluar su impacto y orientar decisiones futuras. Por último, se mantiene en el calendario la realización de tres eventos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar en febrero, tras el traslado de las Finales de Arabia Saudí a Indian Wells debido a conflictos en Oriente Medio.