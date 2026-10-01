Rick Ross arrestado en Miami Beach por violencia doméstica

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El rapero Rick Ross fue arrestado en Miami Beach a primera hora del jueves y acusado de agresión en relación con una denuncia de violencia doméstica, informaron las autoridades.

Detalles confirmados sobre el arresto

Ross, cuyo nombre legal es William Roberts II, enfrenta un cargo grave de agresión por estrangulamiento, además de un cargo menor de agresión, según registros judiciales.

Un abogado de Ross, de 50 años, señaló en un comunicado que el artista está siendo acusado injustamente por una expareja cuyas verdaderas motivaciones no están claras.

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"La ex ni siquiera presentó un informe policial hasta un mes después de que supuestamente ocurriera el incidente alegado", declaró el abogado Steve Sadow en el comunicado. "El señor Roberts es inocente y se ha declarado inocente de los cargos. Solicita respetuosamente a sus amigos, seguidores y al público en general que no prejuzguen la situación y permitan que el proceso judicial siga su curso".

Cronología del caso y antecedentes

Ross fue excarcelado el jueves en la tarde, según registros del tribunal. La lectura de cargos está programada para el 22 de octubre.

Ross es un residente de larga data del sur de Florida que ganó notoriedad en 2006 con su sencillo debut "Hustlin."

El rapero y empresario ayudó a poner a Miami en el mapa musical a principios de la década de 2000, cuando la mayoría de los fans del hip-hop miraban a Atlanta y Houston como sedes del rap sureño. "Hustlin'" fue certificado doble platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) y desató una guerra de ofertas por Ross. Finalmente firmó con Def Jam Records, encabezada por Jay-Z.

El álbum debut de Ross, "Port of Miami," también fue platino, debutando en el número 1 de la lista Billboard 200. Fue el primero de una serie de éxitos en las listas, incluidos "Trilla" de 2008 y "Deeper Than Rap" de 2009. Ha sido nominado a nueve premios Grammy.

En 2008, fundó el influyente sello Maybach Music Group (MMG), impulsando las carreras de artistas como Wale, Meek Mill y French Montana.

Su álbum más reciente, "Set In Stone," fue lanzado en julio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.