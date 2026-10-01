Trump vincula a Irán con ataque del copiloto en vuelo FlyDubai

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El presidente Donald Trump declaró el jueves que Irán podría estar vinculado al copiloto de FlyDubai que intentó estrellar un avión que se dirigía a Israel, mientras investigadores trabajaban para determinar por qué un piloto omaní apuñaló al capitán del vuelo lo que hizo que el avión se precipitara peligrosamente antes que otras personas a bordo lo aterrizaran en Arabia Saudí.

Trump fue preguntado por reporteros en la Casa Blanca sobre si había recibido información sobre algún vínculo entre el piloto detrás del ataque y Teherán. Dijo: "Estamos trabajando en ello ahora mismo".

"Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello ahora mismo", indicó Trump. No ofreció detalles.

Preguntado sobre si Estados Unidos tomaría represalias contra Teherán si estuviera detrás del ataque, Trump respondió: "Oh, los van a golpear, muy duro, no se preocupen".

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"Sólo pregúntenles a ellos", añadió. "Ellos saben lo que pasó. Los van a golpear muy duro".

Pasajeros entraron en la cabina para tomar el control del avión

Pasajeros del vuelo de FlyDubai, en que iban 182 personas, en su mayoría israelíes, desde Emiratos Árabes Unidos hasta la ciudad israelí de Tel Aviv, han descrito cómo el capitán indio, ensangrentado, logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes que forcejearan con el copiloto y estabilizaran un descenso tan brusco que el timón del aparato se desprendió.

"Nos sentimos indefensos, suspendidos en el aire, y no sabía a quién recurrir. Pero todo fue instinto de supervivencia", declaró una de las personas que intervino, Asaf Rajuan, en un comunicado compartido por la presidencia de Israel.

Un funcionario regional con información de la investigación dijo que el sospechoso, un ciudadano omaní, estaba detenido y confirmó que las autoridades saudíes estaban trabajando con varios países, incluido Israel, para tratar de determinar el motivo. Emiratos, Estados Unidos y Omán también participaban en esas labores, agregó.

"Se están examinando todos los escenarios posibles, desde terrorismo hasta trastornos mentales. Por ahora no se descarta nada", afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar la investigación en curso.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que el atacante fue sometido a adoctrinamiento islamista, pero no dio detalles. Preguntado sobre quién ayudó a radicalizar al hombre, el primer ministro indicó que no lo sabía.

Cuando The Associated Press preguntó cómo sabía el primer ministro que el copiloto fue sometido a adoctrinamiento, la oficina de Netanyahu respondió que no hará declaraciones.

Netanyahu dijo a Fox que el sospechoso aparentemente esquivó las normas de aviación israelíes que prohíben que pilotos vuelen a Israel si son de países que no tienen relaciones diplomáticas con el país, como Omán.

El nombre del copiloto no se ha revelado públicamente. Un video grabado dentro del avión por Shota Musayev, un dentista que asistió al capitán, muestra al copiloto de rodillas, con las manos atadas a la espalda.

El capitán Smit Machchhar, ampliamente elogiado como otro de los héroes del vuelo, se encontraba recuperándose en la capital emiratí de Abu Dabi, indicó el jueves el gobierno de India.

No estaba claro qué utilizó el copiloto como arma.

Investigadores israelíes se sumarán al interrogatorio del copiloto

Funcionarios de inteligencia y seguridad israelíes estaban en Arabia Saudí para colaborar en la investigación sobre el copiloto, según otro funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa.

Israel ha solicitado que el hombre sea enviado a Israel para la pesquisa, aunque no estaba claro si se aceptará la petición, dijo el funcionario.

Arabia Saudí no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel, pero existe una cooperación en seguridad e inteligencia de larga data a través de canales alternativos.

El gobierno emiratí apuntó que su propio equipo de investigación había comenzado a indagar sobre ataque y "si estaba vinculado a algún propósito terrorista", señalando que sus autoridades tienen jurisdicción porque el avión está registrado allí y la ley emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo.

Cuando se le preguntó si hay indicios de participación iraní, Netanyahu dijo a la cadena Fox News que "es demasiado pronto para decirlo".

Netanyahu dijo anteriormente que también habló con el presidente de Emiratos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien accedió a que Israel se sume al interrogatorio del sospechoso.

Trump dijo a reporteros en la Casa Blanca que él y Netanyahu hablaron "extensamente" por teléfono del incidente y que parecía como si el copiloto "quizá fuera un terrorista o quizá un loco".

El gobierno de Omán no ha hecho comentarios.

Israel señala que no recibió ninguna advertencia específica de ataque

Netanyahu había advertido en los últimos días de amenazas de seguridad más intensas, aunque dijo a la televisora CNN que el país no había recibido ninguna advertencia específica. Israel está a una semana de conmemorar el aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, y a semanas de unas elecciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó que la mayoría de las personas a bordo del avión eran de Israel, y también había ciudadanos de India y Emiratos. El Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó que cuatro de los pasajeros tenían ciudadanía estadounidense.

FlyDubai anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Israel. Netanyahu dijo a la cadena CBS que Israel planea repatriar en avión a cualquiera que haya quedado varado en Dubái como resultado de esta medida.

Alguien en la cabina envió códigos discretos de socorro

Alguien en la cabina envió dos códigos de cuatro dígitos para señalar discretamente una situación de socorro cuando el avión volaba de forma errática cerca de la frontera jordana con Arabia Saudí, según Flightradar24.com. El primer código fue "7700", la señal universal de "squawk" para una emergencia, y luego "7500", que significa que hay una interferencia ilícita, incluido un posible secuestro.

Los códigos son utilizados por los pilotos cuando hablar por radio puede no ser posible o prudente.

FlyDubai apuntó el miércoles que el avión fue asegurado por miembros de la tripulación "que desviaron y aterrizaron la aeronave de forma segura". Un funcionario regional dijo que los miembros de la tripulación eran pilotos en entrenamiento. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

Escuela donde se formó el capitán considera que aterrizaje fue "milagroso"

En el caos que se desató unas dos horas y media después de despegar, el avión descendió de alrededor de 10.000 metros a 5.100 (33.000 pies a 17.000 pies) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en Tabuk, según Flightradar24, que identificó la aeronave como un Boeing 737 Max 8.

FlyDubai añadió que miembros de la tripulación a bordo ayudaron a asegurar el avión, pero no dio más detalles.

El director de la escuela de vuelo de Nueva Zelanda donde se formó el capitán indio, Philip Kean, calificó de "milagroso" que el avión, que nunca fue diseñado para ese tipo de picada, no se desintegrara por completo.

Durante la frenética búsqueda de un lugar para aterrizar, una persona que escuchó las comunicaciones del vuelo con el control del tráfico aéreo describió cómo Arabia Saudí y Jordania rechazaron al avión antes que finalmente aterrizara en Tabuk en Arabia Saudí, cuando los pasajeros gritaban de fondo. La voz del piloto temblaba al lanzar la llamada de emergencia, o "mayday", y dijo que se estaba produciendo un secuestro.

Los controladores aéreos no revelaron ningún motivo para las negativas. La persona que escuchó los mensajes habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con los medios.