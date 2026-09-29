Dos aviadores se eyectan tras accidente en USS Dwight D. Eisenhower

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WASHINGTON (AP) — Dos aviadores de la Armada de Estados Unidos se eyectaron cuando aterrizaban su avión en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower frente a la costa de Virginia, un percance en el que también resultaron heridos seis marineros a bordo de la embarcación.

Marina EE.UU. reporta accidente avión USS Dwight D. Eisenhower

Se trata del más reciente percance de aeronaves de la Marina en los últimos años; entre ellos está el choque de dos aviones de la Marina durante un espectáculo aéreo en Idaho en mayo, así como un avión de combate y un helicóptero que se estrellaron en el Mar de China Meridional en octubre. Datos del Pentágono publicados el año pasado muestran que hubo un aumento de percances de aviación en todas las fuerzas armadas de Estados Unidos en 2024.

Los dos aviadores se eyectaron de su E/A-18G Growler el lunes después de una falla del equipo de frenado diseñado para detener el avión tras el aterrizaje, indicó la Marina en un comunicado. Fueron rescatados y devueltos de manera segura al buque, señaló.

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Los aviadores, que están adscritos a los "Zappers" de un escuadrón de ataque electrónico y asignados al Ala Aérea Embarcada 3, y otros seis marineros fueron evaluados por el personal médico del buque, indicó la agencia. Un marinero fue trasladado a un hospital en el área de Norfolk, Virginia, para tratar lesiones que no ponían en peligro su vida, mientras que los dos aviadores y dos marineros heridos en la cubierta de vuelo fueron trasladados en avión a un centro médico naval para una evaluación adicional.

El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y su contexto operativo

El percance se produce tras varios incidentes de aviación en años recientes. Otros percances recientes incluyen el accidente de un helicóptero de la Marina en julio en el Mar Arábigo, en el que el piloto murió y tres marineros fueron rescatados. El helicóptero apoyaba la guerra con Irán, pero la Marina dijo en ese momento que el accidente fue un aterrizaje de emergencia y que "no había indicios de que la emergencia fuera causada por una acción hostil".

El portaaviones USS Harry S Truman experimentó cuatro percances mientras defendía el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo contra ataques de los hutíes, respaldados por Irán, en 2024 y 2025. En un incidente de fuego amigo, un crucero lanzamisiles disparó contra dos aviones de combate del Truman, derribando a uno. El Truman también colisionó con un buque mercante. Un caza F-18 cayó del Truman cuando realizó un giro brusco para evitar un misil hutí. Otro cayó por la borda mientras intentaba aterrizar después de que el cable diseñado para detener el avión de 22.679 kilogramos (50.000 libras) se rompiera por un mantenimiento deficiente.

En 2024, dos miembros de la tripulación murieron en el estado de Washington cuando su avión EA-18G Growler de un escuadrón de ataque electrónico se estrelló al este del monte Rainier durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Tenían su base en la Estación Aérea Naval de Whidbey Island. No se ha publicado un informe de la investigación del accidente.

El USS Dwight D. Eisenhower, de clase Nimitz y propulsión nuclear, fue puesto en servicio en 1977 y recientemente completó un amplio trabajo de mantenimiento, reparaciones y modernización en un astillero en Portsmouth, Virginia. También realizó pruebas de mar en abril tras la revisión, según un comunicado de prensa de la Marina.

Ha participado en verificaciones tras esas reparaciones, y observadores aficionados de barcos vieron al buque salir de la Estación Naval Norfolk el lunes por la tarde.

El Eisenhower no ha desempeñado un papel en la guerra de Estados Unidos contra Irán, que ya ha durado siete meses. Pero han ido creciendo las preocupaciones de que algunos marineros han sido llevados al límite durante el conflicto. La campaña liderada por Estados Unidos contra los rebeldes hutíes de Yemen en 2024 y 2025 también pasó factura a los buques y al personal del servicio.

El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln pasó una cantidad récord de tiempo ininterrumpido en el mar apoyando la guerra, durante el cual surgieron reportes de estrés de la tripulación y mala salud mental, así como escasez de alimentos y productos de higiene. El despliegue prolongado del Lincoln atrajo la atención del país y un creciente escrutinio por parte de legisladores demócratas.

Hasta el lunes, el Lincoln aún estaba de camino a casa hacia San Diego, según un comunicado de prensa de la representante demócrata de California, Sara Jacobs. Ella y otros legisladores visitaron el portaaviones y hablaron con marineros e infantes de marina, quienes, según Jacobs, compartieron historias de "sus dificultades para lavar ropa, obtener medicamentos y atención médica, y consumir suficiente comida".

Jacobs dijo que culpa al presidente Donald Trump por los "retrasos del correo, la escasez de alimentos y suministros, la baja moral y las crisis de salud mental" del grupo de ataque.

El Lincoln fue reemplazado en Oriente Medio por el portaaviones USS George Washington, con base en Asia, que salió del Pacífico occidental sin uno de los buques de guerra estadounidenses clave en un momento en que China muestra más señales de agresión.