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"La muerte de estudiante fue por una sobredosis"

El estudiante comenzó a sentirse mal en el plantel y fue trasladado al IMSS, donde falleció tras recibir atención.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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"La muerte de estudiante fue por una sobredosis"
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      Una sobredosis de metanfetamina de cristal combinada con un medicamento antidepresivo, fue la causa del fallecimiento de un estudiante de la preparatoria "Profesor Pedro Vallejo", ubicada en el Centro Histórico capitalino, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Fiscalía General del Estado confirma sobredosis en estudiante

      Expuso que el Ministerio Público se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación y aportar todos los indicios necesarios, a fin de establecer dónde consumió la droga y el fármaco.

      Detalles del caso y atención médica

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      Relató que, de acuerdo con las primeras testimoniales, el adolescente comenzó a sentirse mal en el plantel, por lo que la dirección se comunicó con los padres para que acudieran por él y posteriormente lo llevaron al hospital.

      Refirió que la Fiscalía recibió el reporte de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el joven arribó para recibir atención médica de urgencia y posteriormente falleció.

      "Se constituyó allá el Ministerio Público, levantó el cadáver, realizaron la necropsia y pues bueno, la muerte sí viene por una sobredosis", complementó la fiscal general.

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