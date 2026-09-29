Aseguran a conductor involucrado en muerte de ciclista

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La Guardia Civil de Soledad atendió la tarde de ayer un hecho de tránsito en la colonia San Francisco, donde un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo particular.

La policía municipal, como primer respondiente, acudió de forma inmediata y acordonó la zona para salvaguardar el perímetro, donde se aseguró a Alejandro "N", de 22 años, conductor del vehículo presuntamente involucrado en el percance, el cual se habría originado por invadir un carril de circulación.

El detenido, fue informado el motivo de su arresto y después fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que desarrollará la investigación correspondiente. En su informe, la corporación municipal reiteró su compromiso con la seguridad vial y la atención inmediata a incidentes de tránsito en el municipio, en estrecha coordinación con las autoridades competentes.