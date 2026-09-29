Vozinha revela invitación para jugar en Liga MX: habló con Gignac

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue una de las grandes figuras de la Copa Mundial de 2026. Sus destacadas actuaciones bajo los tres palos le permitieron ganarse el reconocimiento de aficionados y rivales alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del torneo.

Invitación de André-Pierre Gignac para jugar en Liga MX

Tras su brillante participación en la justa mundialista, surgieron diversas especulaciones sobre su futuro. A pesar de sus 40 años, varios clubes mostraron interés en hacerse con sus servicios para reforzar sus plantillas.

El guardameta, quien finalmente firmó con Colo Colo de Chile, habló recientemente sobre su trayectoria profesional y reveló que tuvo la posibilidad de llegar a la Liga MX gracias a una invitación de André-Pierre Gignac, histórico delantero de Tigres.

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"Dijo (Gignac) que es maravilloso vivir allí. Es un país increíble. Lo disfrutó muchísimo desde que empezó a jugar allí. Creo que todavía vive allí. Incluso me dijo que podía ir a jugar, pero no tuve la oportunidad", declaró en entrevista con ESPN.

Relación de Vozinha con el futbol mexicano

El arquero africano, que incluso estuvo entre los nominados al Balón de Oro, profundizó sobre su relación con el futbol mexicano y aseguró que sigue de cerca la Liga MX desde hace varios años, en gran parte por la carrera de Djaniny Tavares.

"Sigo el futbol mexicano desde hace mucho tiempo porque Djaniny Tavares es uno de mis buenos amigos. Jugó en Santos Laguna", concluyó.