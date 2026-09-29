Un muerto y ocho detenidos, saldo de riña en La Zapatilla

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Con un hombre asesinado a balazos, ocho detenidos y decomiso de armas de fuego, culminó la intervención policiaca durante la descomunal riña ocurrida el domingo en un jaripeo realizado en la comunidad de La Zapatilla, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro, en donde se celebraban las fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel.

Según los hechos, el jaripeo se llevaba con normalidad el pasado domingo cuando, de pronto, un grupo de asistentes empezó a reñir e inicialmente intervinieron elementos de la Policía Municipal tratando de calmar los ánimos.

Sin embargo, la situación se salió de control: hubo disparos de arma de fuego y al sitio llegaron agentes de la Guardia Civil Estatal para prestar apoyo. Para entonces, la reyerta se había generalizado y los mismos habitantes incendiaron una patrulla de la Policía Municipal acusando a los agentes de agresores.

En el hecho falleció un joven identificado como Miguel Ángel Loredo Alvarado, de 30 años de edad, quien solamente habría intervenido para tratar de calmar la riña, pero fue herido de bala y finalmente perdió la vida.

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Enfurecidos habitantes quemaron una patrulla de la Policía Municipal acusando a los agentes de haber realizado disparos y amenazaban con lincharlos, elementos de la Guardia Civil Estatal tuvieron que intervenir lograron la detención de un total de ocho presuntos participantes a quienes les decomisaron dos pistolas calibre .9 milímetros con sus cargadores, así como una camioneta Suburban.

También se incautó una camioneta Suburban que fue utilizada en maniobras peligrosas durante la descomunal reyerta.

Cuatro de los detenidos fueron identificados como Armando, Óscar Gerardo, José Luis y Juan Alejandro, todos con domicilio en La Zapatilla y se les remitió ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal.

DESCARTAN AGRESIÓN

DE MUNICIPALES

Respecto al fallecido, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado, descartó que haya sido víctima por una detonación disparada por la policía municipal, como lo sugerían las primeras versiones tras darse a conocer la reyerta, a través de redes sociales.

"Tenemos información de que hubo una riña. Por ahí llegó Guardia Civil del Estado que tranquilizó a las personas. Tenemos ahí...estamos en la investigación (...) el fallecimiento de una persona por arma de fuego", complementó.

Por separado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la Guardia Civil Estatal acudió al reporte de la riña y como resultado, precisó que inicialmente la corporación detuvo a cuatro sujetos y después a otros cuatro; estos últimos portaban dos armas de fuego cortas y también se les aseguró un vehículo en donde se movilizaban.

AYUNTAMIENTO SE DESLINDA

Mediante un comunicado, el presidente municipal de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo, se deslindó de la organización del jaripeo e indicó que no fue organizado por el Ayuntamiento, lamentó el fallecimiento del joven y envió condolencias a sus familiares.

Aseguró que, de manera interna, el Órgano de Control del Municipio se encuentra realizando investigaciones sobre los agentes participantes para determinar si su actuar se desarrolló de acuerdo a la normatividad aplicable.

El alcalde reiteró la disposición del Ayuntamiento para colaborar en las investigaciones con las autoridades competentes, proporcionando toda información y los elementos que sean requeridos para el esclarecimiento de los hechos.

Por ahora la vigilancia policial en La Zapatilla continúa por parte de la Guardia Civil Estatal para prevenir algún posible brote de violencia ante la tensión que existe entre los habitantes, aunque la corporación asegura que hasta ahora mantiene todo bajo control.