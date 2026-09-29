EEUU sanciona a 10 entidades por cadena militar de Irán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Estados Unidos va contra personas y empresas en todo el mundo a las que acusa de financiar o facilitar la cadena de suministro militar de Irán, imponiendo sanciones a 10 individuos y entidades al tiempo que avanza con la guerra económica contra Teherán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán instó a los estadounidenses a salir a las calles y manifestarse contra Donald Trump, en un mensaje previo a las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, al afirmar que la guerra del presidente estadounidense en Oriente Medio ha fracasado.

Y en la Cisjordania ocupada, colonos se amotinaron para impedir que un palestino, escoltado por el ejército israelí, regresara a su casa en la aldea de Jalud.

A continuación, las últimas noticias de Oriente Medio el martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

EEUU sanciona cadena militar iraní para cortar financiamiento

Estados Unidos está sancionando a personas y empresas en todo el mundo a las que acusa de ser facilitadores financieros o habilitadores de la cadena de suministro militar de Irán.

El gobierno de Trump está avanzando con la guerra económica contra Teherán en un momento en que la renovada diplomacia entre ambos países sigue siendo incierta.

La medida del Departamento del Tesoro del martes forma parte de la campaña del gobierno "Operación Economic Outcast", destinada a cortar "líneas de vida financieras críticas" para el ya fuertemente sancionado gobierno iraní.

Diez individuos y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán ahora enfrentan sanciones ante acusaciones de adquirir armas y componentes de armas para Irán cuando libra su guerra de siete meses contra Estados Unidos.

Guardia Revolucionaria iraní llama a protestas contra Trump

El general Hossein Mohebbi, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, dijo que la única manera de que termine la guerra en Irán es que Washington admita la derrota y se retire.

Mohebbi ofreció una conferencia de prensa el martes en Teherán, la capital de Irán, leyendo lo que dijo que era una "carta al pueblo estadounidense". El mensaje aparentemente estaba destinado a la población civil de Estados Unidos a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre para el Senado y el Congreso de Estados Unidos, una votación en la que el Partido Republicano de Trump enfrenta fuertes vientos en contra cuando busca mantener el control del Congreso.

Más tarde, en declaraciones a The Associated Press, Mohebbi exhortó a los estadounidenses a reconsiderar a sus dirigentes y salir a las calles y protestar contra las políticas de Trump para denunciar lo que calificó como las políticas belicistas de Washington.

Acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para "saquear la riqueza de Irán" y convertir al país "de nuevo en una colonia".

En otro asunto, la moneda de Irán cayó el martes a un nuevo mínimo histórico, con operadores en Teherán que cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense. El rial ha alcanzado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

Importante oleoducto saudí reinicia operaciones

Un oleoducto crucial en Arabia Saudí que fue cerrado por el reino a principios de este mes tras ser atacado ha vuelto a operar, informó un funcionario del gobierno saudí.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que las operaciones están cerca de los niveles previos al ataque y que el oleoducto Este-Oeste debería estar funcionando a plena capacidad en unas semanas. El reino depende del oleoducto para trasladar su crudo desde instalaciones de procesamiento en el Golfo hasta puertos en su costa occidental del mar Rojo.

Arabia Saudí culpó a una milicia respaldada por Irán en Irak por el ataque con drones que obligó al cierre temporal del oleoducto de 1.200 kilómetros (745 millas).

Imágenes satelitales indicaron que el domingo los petroleros cargaron unos 12,5 millones de barriles de petróleo en la terminal de exportación de Yanbu, que es abastecida por el oleoducto Este-Oeste, y en la terminal cercana de Al Muajjiz, resaltó la firma de datos y análisis Kpler en un informe.

Presidente egipcio denuncia intentos de expulsar a palestinos

El presidente de Egipto, Abdul Fatá El Sisi, dijo el martes que continúan los intentos de obligar a dos millones de palestinos a salir de la Franja de Gaza devastada por la guerra, y afirmó que una solución de dos Estados era la "única manera de lograr una paz y estabilidad permanentes en la región".

Sus comentarios se producen tras un reciente llamado de políticos israelíes de derecha a una emigración masiva palestina. En su intento por convertirse en ministro de Defensa, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo a los periodistas la semana pasada que "alentará" a los palestinos a abandonar Gaza y Cisjordania y relajará las restricciones al ejército.

A principios de este mes, se informó que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había amenazado con destruir lo que quedaba de Ciudad de Gaza y obligar a los palestinos a irse si Hamás tomaba rehenes israelíes.

Los comentarios de El Sisi reflejaron la negativa inequívoca de Egipto a una expulsión permanente de palestinos hacia países vecinos. Días después que estallara la guerra israelí en Gaza en 2023, el presidente egipcio alegó que la guerra pretendía empujar a los palestinos hacia la península del Sinaí en Egipto, advirtiendo que tal éxodo anulará el derecho palestino a un Estado y reubicará a militantes en suelo egipcio.

Colonos israelíes impiden regreso de palestino en Jalud

Más de un centenar de colonos israelíes forcejearon con soldados israelíes que intentaban escoltar a un palestino hasta su casa en la aldea cisjordana de Jalud.

El propietario de la vivienda, Mahmoud Tubasi, contó a la AP que los soldados inicialmente lo llevaron a su casa, pero que colonos que participaban en los disturbios lo obligaron a marcharse con su familia en un vehículo militar. Dijo que aún no puede acceder a la casa, que los colonos mantienen sitiada desde hace dos meses.

El ejército de Israel reconoció que la operación nocturna para devolver a la familia "no se completó" y que tres militares resultaron heridos por colonos que lanzaron piedras, bloquearon carreteras e incendiaron propiedades palestinas.

La policía israelí indicó que arrestó a tres colonos sospechosos de participar en el disturbio, el cual fue condenado por funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu; el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar; y el presidente Isaac Herzog.

El ejército israelí ha tenido dificultades para sofocar la más reciente ola de violencia de colonos. Grupos de derechos han acusado al ejército de coludir con los colonos.

Ataques aéreos israelíes dejan 4 muertos, entre ellos comandante de Hamás

Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron el martes a cuatro personas, entre ellas un comandante de Hamás, indicaron autoridades palestinas e israelíes.

Un ataque a primera hora del martes contra un apartamento al oeste de Ciudad de Gaza mató a dos personas e hirió a otras cinco, informan funcionarios del Hospital Shifa.

Israel detalló que el ataque nocturno tuvo como objetivo a Izz al-Din Bik, un comandante del grupo armado Hamás. Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que Bik participaba en la planificación de ataques y en el reclutamiento de nuevos miembros. Hamás emitió un comunicado confirmando la muerte de al-Bik, afirmando que era uno de los principales supervisores de los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que mataron a más de 1.200 personas.

El martes por la tarde, un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza, mató a una persona e hirió a varias más, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. Un ataque separado aproximadamente a la misma hora al este de Ciudad de Gaza mató a otra persona, agregaron funcionarios del Hospital Shifa.

El ejército de Israel no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre los ataques de la tarde.

Las muertes fueron las más recientes desde que entró en vigor un alto el fuego hace casi un año.

Funeral masivo en campamento de refugiados de Gaza por decenas de muertos en la guerra

El martes se celebró un funeral masivo en el campamento de refugiados de Nuseirat, en Gaza, para casi 50 personas muertas durante la guerra.

Los restos, envueltos en bolsas blancas y cubiertos con banderas palestinas, fueron recuperados la semana pasada de entre los escombros de edificios destruidos hace casi tres años.

Los funerales masivos se han vuelto más comunes en Gaza, donde Israel no ha permitido la maquinaria pesada necesaria para retirar los escombros de los edificios destruidos y recuperar a los muertos.