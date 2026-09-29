Rial iraní cae a nuevo mínimo histórico por guerra en Oriente Medio

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La moneda de Irán cayó a un nuevo mínimo histórico el martes, y los comerciantes en Teherán cambiaban más de 2,5 millones de riales por un dólar estadounidense, en un crudo reflejo de cómo la guerra en Oriente Medio ha erosionado de manera constante la economía iraní.

El desplome más reciente se produjo apenas 27 días después que el rial cayera a su récord anterior de 2,2 millones por dólar el 2 de septiembre. La moneda ha marcado repetidamente nuevos mínimos desde que comenzó la guerra en febrero.

La economía iraní lleva años bajo presión frente a las sanciones internacionales. Pero un bloqueo naval estadounidense al petróleo iraní y nuevas sanciones impuestas desde el inicio de la guerra la han sumido en caída libre.

Principal diplomático de Irán plantea posibilidad de nuevas conversaciones

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El principal diplomático de Irán indicó, por su parte, que las negociaciones indirectas con Estados Unidos destinadas a reabrir el crucial estrecho de Ormuz se han vuelto "más serias", y que el principal portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general Hossein Mohebbi, instó el martes a los estadounidenses a salir a las calles y protestar por el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi dijo a medios iraníes a última hora del lunes que el "enfoque actual se centra únicamente en el estrecho de Ormuz", el punto de estrangulamiento de la guerra.

Araghchi hizo los comentarios poco antes de partir de Nueva York —donde asistió la semana pasada a la reunión de dignatarios mundiales en la Asamblea General de la ONU— y después de reunirse con mediadores paquistaníes y qataríes.

Araghchi agregó que se esperaba que los intermediarios qataríes pronto trataran con los negociadores estadounidenses.

"Está previsto que planteen el asunto a la parte estadounidense una vez más, tras lo cual se nos transmitirá la respuesta final de Estados Unidos", dijo Araghchi. "Si hay una respuesta, los qataríes nos la transmitirán y se tomará una decisión en Teherán sobre esa base".

Autoridades, incluidos de Estados Unidos, han confirmado a The Associated Press que los mediadores están trabajando con Irán y Estados Unidos para intentar negociar un acuerdo para poner fin a los combates y abrir el estrecho de Ormuz.

Los esfuerzos de mediación continúan incluso después que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara a principios de esta semana una propuesta iraní para reabrir el estrecho en siete días si Estados Unidos aceptaba levantar su bloqueo de los puertos iraníes, liberar activos iraníes congelados y eximir de sanciones las ventas de petróleo iraní, entre otras condiciones.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz quedaron subrayadas por un informe el martes de que un buque de carga fue impactado por un "proyectil desconocido" cuando transitaba por el estrecho el lunes. La United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) indicó que había recibido un informe retrasado de un tercero.

El ataque provocó un incendio a bordo que fue extinguido, según UKMTO, y se detalló que todos los miembros de la tripulación estaban a salvo, de acuerdo con UKMTO. El buque, que no fue identificado, continuó su camino, indicó el informe. No ha habido una reivindicación de responsabilidad por el ataque.

EEUU va contra cadena de suministro militar de Irán con nuevas sanciones

El gobierno de Trump anunció el martes que 10 individuos y entidades con sede en Irán, Hong Kong y Pakistán ahora enfrentan sanciones por acusaciones de adquirir armas y componentes de armas para el ministerio de Defensa de Irán mientras libra su guerra de ya siete meses contra Estados Unidos.

Estados Unidos está apuntando a personas y empresas en todo el mundo a las que acusa de ser facilitadores financieros o habilitadores de la cadena de suministro militar de Irán, avanzando con la guerra económica contra Teherán en un momento en que la renovada diplomacia entre los dos países sigue siendo incierta.

La medida más reciente del Departamento del Tesoro forma parte de la campaña "Operación Economic Outcast" del gobierno, destinada a cortar "líneas vitales financieras críticas" para el ya fuertemente sancionado gobierno iraní.

"El Tesoro no tolerará ningún apoyo al régimen y continuará identificando, exponiendo y aislando a los habilitadores de Irán", dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent en un comunicado.

Irán envía mensaje provocador al pueblo estadounidense

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hizo un llamado a la población estadounidenses para que presione a su gobierno a poner fin a la guerra, un mensaje provocador que llega apenas semanas antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Mohebbi, el portavoz de la Guardia, leyó una carta durante una conferencia de prensa en la capital de Irán, Teherán, en la que instó a los estadounidenses a presionar a su gobierno y afirmó que la única manera de que la guerra termine es que Washington admita la derrota y abandone Oriente Medio.

Las declaraciones de Mohebbi se producen en un momento en que el partido republicano de Trump enfrenta fuertes vientos en contra en su intento de mantener el control del Congreso. Pero las encuestas muestran que la guerra ha ensombrecido el ánimo del electorado estadounidense de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las que los elevados precios de la gasolina, una consecuencia del conflicto, pesan mucho.

Mohebbi también acusó a Estados Unidos de utilizar el programa nuclear de Irán como un pretexto para "saquear la riqueza de Irán" y convertir al país "de nuevo en una colonia".

Añadió que Estados Unidos y otros fracasaron en su creencia de que las medidas militar y económica harán que Teherán se someta y que Washington "no tiene otra opción que reconocer la derrota y abandonar la región".

"Así es como terminará la guerra", dijo.

Trump y sus principales asesores insisten en que la economía de Irán no puede sostener un conflicto por mucho más tiempo y han expresado confianza en que Teherán se verá obligado a capitular.

El presidente estadounidense predijo poco después de iniciar la guerra que el conflicto duraría cuestión de semanas. Más recientemente, ha dicho que la guerra probablemente terminará después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una aparición el lunes en Fox News que Irán se dirigía hacia un "cataclismo" económico. Funcionarios del gobierno dicen que una combinación de nuevas sanciones y un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que el petróleo iraní llegue al mercado están teniendo el efecto previsto.

"Y así, cuando les niegas dinero mediante las ventas de petróleo y las sanciones, no sólo los estás castigando", dijo Rubio. "Estás impidiéndoles acceder a dinero que usarán para intentar matar a estadounidenses y a otros en todo el mundo y a su propia gente y construir armas y amenazar al mundo y, en última instancia, dar el salto a un programa de armas nucleares".

Reanudan operaciones en crucial oleoducto saudí

En un acontecimiento aparte, un crucial oleoducto de petróleo en Arabia Saudí que el reino cerró a principios de este mes tras ser atacado ha vuelto a entrar en funcionamiento, según un funcionario del gobierno saudí.

El funcionario, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que las operaciones están cerca de los niveles previos al ataque y que el oleoducto debería estar funcionando a plena capacidad en unas semanas.

El reino depende del oleoducto Este-Oeste, que recorre la anchura del país, para trasladar su crudo desde instalaciones de procesamiento de petróleo en el Golfo hasta puertos en su costa occidental, en el mar Rojo. Desde allí puede cargarse en petroleros para su exportación.

Arabia Saudí culpó a una milicia respaldada por Irán en Irak del ataque con drones que obligó al cierre temporal del oleoducto de 1.200 kilómetros (745 millas).

Imágenes satelitales indicaron que el domingo los petroleros cargaron unos 12,5 millones de barriles de petróleo en la terminal de exportación de Yanbu, que es abastecida por el oleoducto Este-Oeste, y en la terminal cercana de Al Muajjiz, según un informe de la firma de datos y análisis Kpler.