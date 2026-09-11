Condenan a tres activistas de Hong Kong por vigilia de Tiananmen

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HONG KONG (AP) — Tres activistas de Hong Kong que organizaron vigilias anuales en recuerdo de la represión de China en la plaza de Tiananmen en 1989 fueron condenados el viernes a entre unos 5 y 7 años de prisión, en un caso que muchos consideran un barómetro del deterioro de las libertades de la ciudad al tiempo que Beijing endurece su control sobre la disidencia.

Condenas y antecedentes del caso

Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho habían sido declarados antes culpables de incitación a la subversión en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China.

Lee recibió una pena de 7 años de prisión y Chow fue condenada a 7 años y 3 meses. Ambos se habían declarado inocentes. Ho recibió una condena menor, de 5 años y 2 meses, en parte porque se declaró culpable.

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Los tres eran dirigentes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, que durante tres décadas organizó una vigilia de Tiananmen que fue la única conmemoración pública, a gran escala, de la represión de 1989 en China.

Fueron imputados en septiembre de 2021 y llevan años detenidos.

Hong Kong tuvo en otro tiempo una sociedad civil vibrante, marcada por protestas masivas y una prensa libre. Pero luego que un movimiento de protesta sacudiera la ciudad en 2019, las autoridades redujeron la capacidad de elección pública en los comicios y procesaron a dirigentes de medios de comunicación conocidos por sus reportajes críticos con el gobierno. Muchos activistas destacados fueron encarcelados con base en la ley de seguridad, y decenas de grupos de la sociedad civil se disolvieron, incluida la alianza.

Beijing afirma que la ley es necesaria para mantener la estabilidad.

Reacciones y apelaciones

Lee y Chow planean apelar

Tras conocerse la pena, Elizabeth Tang, esposa de Lee, dijo a reporteros que en Hong Kong no hay libertad de expresión y que las condenas conmocionarán y enfurecerán a muchos. Señaló que millones de personas asistieron o apoyaron la vigilia con velas.

"La sentencia también es un castigo para muchas otras personas. Es muy difícil de aceptar", manifestó, y añadió que Lee apelará el resultado.

Medina Chow Lau Wah-chun, la madre de Chow, bromeó con que tenía que dar las gracias a quienes procesaron a Chow por ayudar a escribir en los registros judiciales la verdad sobre la represión de 1989 y lo ocurrido en Hong Kong en los últimos años.

"Hace muchos años, mi hija ya dijo que quiere tener un debate adecuado con ellos en el tribunal algún día", expresó.

Lau Ka-yee, amiga de Chow, dijo que Chow también apelará.

Chow, que se representó a sí misma, había dicho antes que el veredicto sugería que buscar la democracia es un delito y que ella no merecía pasar ni un solo día en prisión.

Argumentos del tribunal y contexto político

Tres jueces aprobados por el gobierno dijeron que los acusados habían cometido un delito grave. El tribunal determinó previamente que la exigencia de larga data de su organización de "poner fin a la dictadura de un solo partido" implicaba la intención de derrocar o socavar el liderazgo del Partido Comunista gobernante.

Al dictar la sentencia, los jueces señalaron que el caso no implicaba violencia ni amenazas de violencia y que el grupo nunca propuso medios específicos ni un calendario para llevar a cabo su exigencia. Pero sostuvieron que el delito de los acusados ocurrió durante un ambiente social turbulento y que eso planteaba un mayor riesgo para la seguridad nacional.

El fallo insistió en que los acusados no estaban siendo juzgados por sus opiniones políticas.

"Incluso cuando los acusados creían que su agenda de ´poner fin a la dictadura de un solo partido´ podría infringir la Constitución y la ley de seguridad nacional, actuaron de manera recalcitrante luego que la ley de seguridad nacional entró en vigor y promovieron enérgicamente su causa", escribieron.

Cientos y posiblemente miles de personas murieron cuando tanques militares entraron en el centro de Beijing y las tropas abrieron fuego para poner fin a las protestas prodemocracia lideradas por estudiantes en la represión de Tiananmen de 1989.

La vigilia anual atrajo a decenas de miles de personas cada año durante décadas. Pero las autoridades la prohibieron en 2020 durante la pandemia de coronavirus. Las vigilias simbolizaban las libertades civiles que distinguían a Hong Kong de la China continental.

Urania Chiu, profesora de Derecho en la Universidad Oxford Brookes en el Reino Unido, dijo que los veredictos de culpabilidad confirmaron que incluso los llamados pacíficos a un cambio democrático en el régimen chino ahora son criminalizados en Hong Kong.

"La mera posibilidad de que sus actividades pudieran avivar la hostilidad contra el Estado al recordar al público atrocidades pasadas es suficiente para que el tribunal clasifique el delito como ´grave´", destacó, en referencia al trabajo de la alianza.

El consulado británico en Hong Kong señaló una declaración anterior del Reino Unido en que se decía que el uso extensivo de la ley de seguridad para restringir la libertad de expresión socava los compromisos que China asumió con la ciudad, reiterando su llamado a que se respeten los derechos. Hong Kong, una antigua colonia británica, volvió al dominio chino en 1997.

Anouar El Anouni, portavoz de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, dijo que el fallo socava la confianza en el Estado de derecho y perjudica la reputación de Hong Kong.

El mandatario de Hong Kong, John Lee, explicó que el tribunal ya había decidido que las acciones de los acusados iban más allá del ejercicio lícito de la libertad de expresión.

"La ley nunca ha permitido que nadie use los derechos humanos, la democracia y la libertad como pretexto para dañar abiertamente a su propio país y a sus conciudadanos", aseveró en un comunicado.

Steve Li, superintendente jefe del Departamento de Seguridad Nacional de la policía, señaló que cualquiera que esté planeando actuar debería tomar nota de las condenas y no poner a prueba la determinación del gobierno de defender la seguridad nacional.

La oficina de asuntos de Hong Kong y Macao de China indicó que las condenas eran una poderosa defensa del orden constitucional.

Durante el juicio, la defensa negó que pretendieran poner fin al liderazgo del partido e insistió en que la alianza no había pedido a la población que adoptara ningún medio ilegal. Lee Cheuk-yan resaltó que su llamado a "poner fin a la dictadura de un solo partido" y avanzar hacia la democracia significaba dejar que el pueblo decidiera quién lo dirige.

Antes de la sentencia, decenas de personas hicieron fila fuera del tribunal.

El cardenal católico romano Joseph Zen estaba entre quienes se sentaron en la galería pública. También se vio en el tribunal a los activistas Jimmy Sham y Carol Ng, que ya cumplieron condenas tras ser declarados culpables en un caso de seguridad separado.

Simon Ng, un antiguo asistente a la vigilia, se dijo cada vez más afligido a medida que se acercaba la sentencia, y añadió que sentía que las acusaciones no eran sólo contra los acusados.

"Participé en las vigilias de la alianza durante décadas; el fallo equivale a una acusación contra mí", dijo.