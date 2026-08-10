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Acude De la Espriella a la Feria de las Flores

Por EFE

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Acude De la Espriella a la Feria de las Flores
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      Medellín, Col.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente José Manuel Restrepo participaron este domingo del Desfile de Silleteros con el que cerró la Feria de las Flores de Medellín, capital del departamento de Antioquia, dos días después de comenzar su Gobierno.

      El mandatario, que usaba un sombrero panamá adornado con una cinta con la bandera de Colombia, asistió al desfile en compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda.

      El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el anfitrión del evento, el más importante de la ciudad y que cada año recibe a miles de turistas que llegan para apreciar la destreza de los silleteros, quienes cargan sobre sus espaldas las silletas, vistosos mosaicos hechos de flores que muestran escenas o personajes de la vida nacional.

      Los asistentes que se encontraban cerca del palco de la alcaldía saludaron a De la Espriella, quien se mostró sonriente en uno de sus primeros actos públicos como presidente de Colombia.

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      Medellín se transforma cada año en un "jardín vivo" con el desfile de silletas, unos armazones de madera que los campesinos de la zona usaban antiguamente para llevar cargas a la espalda, a los cuales se les denominó ´silleteros´.

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