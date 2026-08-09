Rusia cede control de bases militares en Siria para entrenamiento conjunto

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DAMASCO, Siria (AP) — Las fuerzas rusas en Siria cederán el control de dos bases estratégicas en la costa del Mediterráneo, las cuales serán utilizadas como centros de entrenamiento conjunto entre ambas naciones en virtud de un nuevo acuerdo bilateral, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria el domingo.

Acuerdo bilateral entre Siria y Rusia para bases militares

Rusia fue el principal aliado político y militar del depuesto presidente Bashar Assad durante la guerra civil del país entre 2011 y 2024. Insurgentes islamistas encabezados por el actual presidente interino Ahmad al-Sharaa derrocaron a Assad en diciembre de 2024, y desde entonces se encuentra exiliado en Rusia.

La base aérea de Hmeimem y la base naval de Tartus fueron importantes puestos militares a lo largo del conflicto.

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Detalles del acuerdo y reorganización de la presencia rusa

Según lo establecido en el nuevo acuerdo entre Damasco y Moscú, Siria asumirá el control de la base aérea de Hmeimem y del muelle comercial del puerto de Tartus como parte de su administración civil. Las instalaciones militares en ambos emplazamientos se convertirán en centros de "entrenamiento conjunto", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los nuevos arreglos representan una "reorganización de la presencia rusa" a lo largo de la costa siria, señaló el ministerio.

"Esta medida marca el avance más significativo desde que comenzaron las negociaciones hace aproximadamente un año y medio, allanando el camino para una nueva etapa en las relaciones sirio-rusas", indicó el comunicado.

Rusia no comentó de momento sobre el acuerdo.

Moscú no intervino durante la fulminante insurgencia que condujo al derrocamiento de Assad, pero concedió asilo al exmandatario y a su familia. Tras la caída de Assad, las fuerzas rusas que permanecían en Siria abandonaron gradualmente el país, salvo las que permanecían estacionadas en las bases.

La nueva dirigencia siria ha buscado mantener fuertes vínculos bilaterales con Moscú. Al-Sharaa ha visitado en dos ocasiones al presidente Vladímir Putin desde que asumió el poder, incluyendo en sus conversaciones el destino de las dos bases en el Mediterráneo.

Desde la caída de Assad, Siria también ha reforzado sus lazos con Estados Unidos, Europa y países vecinos que habían roto relaciones con Damasco durante la represión de Assad. Washington ha levantado la mayoría de sus asfixiantes sanciones contra el país, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron visitó Siria en julio, cuando anunció que ambos países nombrarían a sus respectivos embajadores por primera vez en 14 años.