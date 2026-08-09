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Donald Trump designa a Will Scharf como asesor jurídico

David Warrington deja el cargo para incorporarse al sector privado tras años en el gobierno.

Por AP

Agosto 09, 2026 07:07 p.m.
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Donald Trump designa a Will Scharf como asesor jurídico
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      WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el domingo que el exsecretario de despacho, Will Scharf, será el nuevo asesor jurídico de la Casa Blanca. Como titular de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, Scharf ayudó a lograr la aprobación para la construcción de un salón de fiestas de 400 millones de dólares en la residencia presidencial.

      Donald Trump nombra asesor jurídico Will Scharf

      Trump señaló que Scharf tomará el lugar de David Warrington, quien dejará al gobierno para incorporarse al sector privado, a partir del 1 de septiembre. Añadió que Scharf se desempeñó anteriormente como fiscal federal y lo representó en varios casos, incluso ante la Corte Suprema.

      "¡Will es duro, fuerte e inteligente! También ama a nuestro país y respeta la ley", escribió Trump en su plataforma de redes sociales. "¡Will Scharf hará un gran trabajo como asesor jurídico de la Casa Blanca!".

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      Funciones y contexto del asesor jurídico en la Casa Blanca

      La reorganización en la oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca se produce cuando faltan apenas unos meses de las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano de Trump luchará por mantener el control del Congreso. De imponerse en los comicios de noviembre, los demócratas han prometido impulsar investigaciones sobre Trump y su gobierno.

      El nuevo trabajo de Scharf consiste en asesorar sobre cuestiones legales y políticas relacionadas con la presidencia. La oficina es el principal enlace de la Casa Blanca con el Departamento de Justicia, y se encarga de los indultos presidenciales, trabaja en los nombramientos judiciales y revisa proyectos de ley. También ayuda a investigar y gestionar las investigaciones del Congreso relacionadas con el gobierno y las demandas contra el presidente cuando es demandado en su calidad oficial.

      Trump había nombrado a Scharf en julio de 2025 como presidente de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia con jurisdicción sobre la construcción y las renovaciones mayores de edificios gubernamentales en la región.

      El salón de fiesta recibió la aprobación final de la comisión en abril, aunque un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes en un fallo dividido que se debe frenar la construcción debido a que el Congreso no había dado luz verde. Trump ha prometido interponer una apelación ante la Corte Suprema.

      El proyecto ya está bastante avanzado y ha comenzado a elevarse sobre el nivel del suelo en el lado este de la Casa Blanca.

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