Trump amenaza a Omán por acuerdo con Irán en estrecho de Ormuz

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El presidente estadounidense Donald Trump amenazó de nuevo a Omán, país que, según las autoridades de Irán, trabaja con ellas en el Golfo en un plan para gestionar el tráfico naviero por el estrecho de Ormuz. La reapertura total de la vía marítima ha sido una exigencia clave de Estados Unidos.

Por otra parte, vencía el periodo de negociación de 60 días para encontrar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, sin noticias de una prórroga y con ambas partes aparentemente tan alejadas como al inicio.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos del lunes en la guerra de Irán y el conjunto de Oriente Medio. La cobertura completa puede encontrarse aquí.

Irán dice estar cerca de ultimar acuerdo con Omán

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Irán indicó que ha alcanzado un acuerdo con Omán sobre un plan para que los barcos transiten el estrecho de Ormuz, situado entre ambos países, y que las partes ahora trabajan para ultimar los detalles de una declaración conjunta.

El portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a periodistas en Teherán, la capital de Irán, que "se ha alcanzado un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito".

No dio más detalles, pero información conocida previamente sugiere que el acuerdo reabrirá el estrecho, de modo que los barcos entrarán por una ruta cercana a Irán y saldrán por una ruta cercana a Omán. Durante el periodo provisional, los barcos transitarán sin pagar tarifas ni peajes.

Estados Unidos ha buscado un acuerdo aceptable sobre la apertura del estrecho antes de poner fin a su bloqueo de los puertos iraníes.

Irán cerró de facto el estrecho —por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— luego que Israel y Estados Unidos atacaran el país el 28 de febrero.

Trump dice que EEUU bombardeará Omán si se interpone

Trump dijo al reportero de Fox News Trey Yingst que Estados Unidos bombardeará Omán si "se interpone", usando una palabrota para enfatizar.

Fox News no proporcionó audio de la entrevista.

No es la primera vez que Trump amenaza a Omán. En mayo, dijo a periodistas durante una reunión del gabinete que "Omán se comportará igual que todos los demás, o tendremos que volarlos".

Trump también señaló que la expiración del plazo de 60 días en las conversaciones para poner fin a la guerra era irrelevante y que no había un calendario, según Yingst. Trump declaró que Estados Unidos tiene un canal secundario para conversaciones con la Guardia Revolucionaria iraní, añadió Yingst.

El secretario general de la ONU, António Guterres, quiere que Irán y Estados Unidos reanuden las negociaciones de paz, al afirmar que no hay una solución militar al conflicto, según el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

Dujarric dijo que el jefe de la ONU también cree que los países necesitan "bajar la retórica que hemos estado escuchando en los últimos días".

Kushner se reúne con Netanyahu sobre hoja de ruta para Gaza

El negociador para Oriente Medio Jared Kushner, yerno de Trump, se reunió el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un día después de haber tenido una inusual reunión de dos horas en Egipto con el jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, sobre el desarme del grupo miliciano palestino.

Netanyahu la semana pasada rechazó una hoja de ruta de 15 puntos respaldada por Estados Unidos para impulsar el acuerdo de tregua en Gaza.

Hamás afirma que ha aceptado la hoja de ruta, que incluye el desarme, y el grupo está instando a los mediadores y a la Junta de Paz creada por Estados Unidos a "obligar" a Israel a sumarse también.

Pero Israel, que según la hoja de ruta debe retirarse gradualmente de Gaza, sostiene que Hamás debe desarmarse por completo antes de que se produzca cualquier retirada israelí.

Las tropas israelíes ocupan alrededor del 60% de la franja, y Netanyahu ya ha amenazado con avanzar aún más.

Rebeldes hutíes afirman que atacaron embarcaciones en Mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que atacaron el lunes un barco y cuatro embarcaciones militares en el Mar Rojo frente a la ciudad yemení de Mokha, cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandab.

Los rebeldes dispararon varios misiles balísticos contra las embarcaciones, lo que provocó que las embarcaciones volcaran y se incendiaran, dijo en un comunicado Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes.

Los rebeldes afirmaron que las embarcaciones pertenecían a Arabia Saudí, sin aportar pruebas. No ha habido comentarios de Arabia Saudí, y The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la afirmación hutí.

Saree añadió que los rebeldes lanzaron un ataque con drones contra fuerzas gubernamentales en la provincia central de Marib.

Ataques con drones tienen como objetivo a funcionarios iraquíes

Dos funcionarios en el norte de Irak fueron blanco de ataques con drones que, según el servicio regional de lucha contra el terrorismo, salieron desde la frontera con Irán.

Uno fue disparado contra la oficina de Masrour Barzani, primer ministro de la región kurda semiautónoma del norte de Irak, y el otro iba dirigido contra la vivienda de un alto funcionario regional de inteligencia, indicó el servicio de lucha antiterrorista.

No hubo víctimas.

No ha habido una reivindicación de responsabilidad.

Desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Irán y grupos milicianos iraquíes respaldados por Irán han lanzado ataques regulares contra instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en Irak y contra bases de grupos disidentes kurdos iraníes exiliados, pero el ataque directo del lunes contra edificios del gobierno regional fue inusual.

En una publicación en X, Barzani calificó el ataque como "una peligrosa escalada y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la Región del Kurdistán".

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en redes sociales que nada justificaba el ataque contra Barzani y que "los amigos kurdos deben estar vigilantes ante maniobras de falsa bandera para sembrar discordia entre vecinos".

Las fuerzas estadounidenses estacionadas actualmente en la región kurda de Irak han comenzado a retirarse antes de la fecha límite del 30 de septiembre acordada entre Washington y Bagdad para poner fin a la presencia militar de Estados Unidos en Irak.