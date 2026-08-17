Tormentas e inundaciones en Indiana dejan al menos siete muertos

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Las tormentas eléctricas, las lluvias intensas y las inundaciones repentinas seguían amenazando el lunes desde la parte norcentral de Estados Unidos hasta la región del Atlántico medio del país, prolongando un periodo mortal de clima inestable.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que rondas repetidas de lluvias intensas y tormentas eléctricas continuarán un día más antes que un frente frío barra ese patrón meteorológico de la costa este del país el martes. Por otro lado, gran parte de Virginia Occidental, el sureste de Ohio y el noreste de Kentucky estaban bajo vigilancia por inundaciones hasta la noche del lunes, y el nivel alto del agua que persistía por tormentas anteriores aumentaba la posibilidad de inundaciones repentinas.

En otros lugares, el clima caluroso planteaba un problema mayor, particularmente en el sur, el sureste y el suroeste de Estados Unidos. El servicio meteorológico emitió advertencias de calor extremo para partes de Mississippi, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Sur, Arizona, Nevada y California.

En Indiana, donde días de tormentas e inundaciones dejaron al menos siete muertos, las aguas retrocedieron en el río White de Indianápolis y las lluvias disminuyeron en otras partes del estado el domingo. Pero una advertencia por inundación seguía vigente la mañana del lunes para parte del condado Randolph, en el centro-este de Indiana, donde las tormentas eléctricas dejaron entre 1 y 2 pulgadas de lluvia hasta las 8:00 de la mañana y se instó a los residentes de media docena de condados a mantenerse alejados de las carreteras excepto para viajes esenciales.

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"Aunque hemos visto tendencias alentadoras, el trabajo está lejos de terminar", expresó Jacob Spence, director de la Agencia Metropolitana de Servicios de Emergencia en Indianápolis, donde funcionarios municipales lanzaron el domingo un sitio web para apoyar a los residentes afectados.

Al sur de Indianápolis, las autoridades de Madison Township indicaron que bomberos y otras personas rescataron a 10 personas de sus hogares la noche del domingo. Otras tuvieron que ser rescatadas de sus autos luego de intentar conducir por carreteras inundadas.

"Esta sigue siendo una situación activa y potencialmente peligrosa", advirtió el Departamento de Bomberos en una publicación en redes sociales. "No podemos enfatizar esto lo suficiente: NO CONDUZCA A TRAVÉS DE AGUAS DE INUNDACIÓN".

Entre los fallecidos por las tormentas que comenzaron el 11 de agosto están un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional del estado.

Además, entre las siete víctimas había un ciclista de 31 años que fue hallado muerto temprano el domingo en un agujero que se abrió en una carretera arrasada por las aguas en el condado Henry, al este de Indianápolis. El forense del condado Henry, Brian Clark, señaló que el hombre, James Briar, al parecer rodeó una barricada y cayó en el tramo de carretera colapsado.

Las lluvias intensas azotaron Indiana la última semana, haciendo que los ríos alcanzaran su cresta y estableciendo récords, mientras carreteras y puentes resultaron gravemente dañados o fueron arrasados por completo por las aguas que corrían con fuerza.

Más de 106.000 clientes en todo el estado seguían sin electricidad hasta la mañana del lunes, por debajo de un máximo de alrededor de 300.000, según el sitio que da seguimiento a los apagones PowerOutage.us.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones destructivas estuvieron entre los impactos de tormentas severas que han causado estragos en la parte norcentral del país y más allá en los últimos días. Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas provocaron daños graves en comunidades desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas y tormentas eléctricas en el alto valle del río Ohio hasta los Apalaches centrales, con posibilidad de tormentas severas a última hora del lunes en el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte.