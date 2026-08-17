Rescatan a hombre de puente en la Carretera 57
El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas de este lunes, frente a la Terminal Terrestre Potosina
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Un hombre que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente peatonal fue rescatado la mañana de este lunes por elementos de la Policía Vial, en la Carretera 57, frente a la Terminal Terrestre Potosina.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras los agentes intervenían para evitar que el hombre se lanzara desde la estructura.
La zona fue parcialmente cerrada al tránsito vehicular durante las maniobras de rescate. Finalmente, los oficiales lograron poner a salvo al hombre, quien fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal para recibir valoración médica.
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Hasta el momento no se han informado las causas que originaron la crisis que atravesaba la persona.
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