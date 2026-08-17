Cuatro perfiles, cuatro rutas para la capital

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¿Qué harían frente a la inseguridad?, ¿cómo enfrentarían el problema del agua?, ¿qué atenderían primero en los servicios públicos? y ¿cómo impulsarían la economía de la capital?

Pulso planteó los mismos cuatro ejes y, en términos generales, las mismas preguntas a Rubén Guajardo Barrera, Marcelo de los Santos Anaya, Verónica Rodríguez Hernández y David Azuara, participantes en el proceso del Partido Acción Nacional para definir una coordinación en San Luis Potosí capital, considerada antesala de una eventual candidatura en 2027.

El ejercicio buscó contrastar prioridades y propuestas bajo una misma estructura. Al cierre, los cuatro respondieron además una pregunta concreta: ¿cuánto presupuesto maneja anualmente el Ayuntamiento de la capital?

DAVID AZUARA

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Comités vecinales y prevención, su fórmula en seguridad

SU PRIORIDAD: Seguridad, agua y movilidad.

SEGURIDAD

David Azuara planteó fortalecer la prevención y aprovechar la organización que ya existe en colonias mediante comités vecinales de seguridad, cámaras, alarmas y mecanismos de comunicación entre vecinos, pero con acompañamiento municipal.

También consideró necesario invertir en policías, patrullas, uniformes y equipamiento, además de coordinar las acciones municipales con los gobiernos estatal y federal. Calculó que actualmente se destinan entre 500 y 600 millones de pesos a seguridad.

AGUA

Azuara planteó revisar la sectorización de la red, las fugas y el funcionamiento de Interapas, además de invertir en infraestructura y buscar una solución al problema de El Realito.

"No podemos tener en San Luis un San Luis de primera y un San Luis de segunda", señaló al hablar de las diferencias en el suministro. Sobre el futuro del organismo, consideró necesario revisar técnicamente su constitución, administración y las consecuencias que tendría desaparecerlo antes de tomar una decisión.

SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

En vialidades sostuvo que "la ciudad no aguanta un bacheo más" y propuso sustituir las reparaciones temporales por obras de calidad acompañadas de un plan estratégico de movilidad.

Señaló que el crecimiento urbano ha generado cuellos de botella y consideró necesario conseguir recursos adicionales y coordinar proyectos con otros órdenes de gobierno. Al hablar de decisiones públicas resumió: "El liderazgo no se construye imponiendo, se construye escuchando".

DESARROLLO ECONÓMICO

Azuara consideró que la infraestructura de la Zona Industrial debe estar a la altura de la importancia económica de San Luis Potosí y propuso colocar perfiles técnicos al frente de las áreas responsables.

Para enfrentar la burocracia en la apertura de negocios planteó aprovechar tecnología e inteligencia artificial y mantener personal capacitado y con experiencia en las áreas municipales.

SU COMPROMISO: Escuchar a los ciudadanos y mantener presencia en las colonias para orientar las decisiones municipales a resolver los problemas que encuentre en ellas.

MARCELO DE LOS SANTOS

Hacerlo bien y a la primera, con perfiles profesionales

SU PRIORIDAD: "La empresa, si no la administras bien, truenas"

SEGURIDAD

Marcelo de los Santos Anaya propuso reforzar la seguridad mediante cámaras, drones, herramientas digitales e inteligencia artificial que permitan mapear la ciudad y conocer en tiempo real lo que ocurre.

Consideró que esa infraestructura debe quedar en manos de especialistas y trabajar coordinadamente con los cuerpos policiales. También planteó policías mejor capacitados, equipados y remunerados. "El municipio es un ente que se tiene que administrar como debe de ser y es como la empresa: la empresa, si no la administras bien, truenas", dijo al defender perfiles profesionales por encima de compromisos políticos.

AGUA

De los Santos evitó definir de entrada si Interapas debe mantenerse, reestructurarse o desaparecer. Señaló que primero tendría que estudiarse su presupuesto, operación, cobranza e infraestructura para tomar una decisión.

Sí planteó como prioridades combatir fugas, revisar la red, renovar drenajes y utilizar tecnología para detectar pérdidas. Al defender la inversión en infraestructura enterrada sostuvo que "aunque no se vea, eso es por el beneficio de toda la gente".

SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

Su planteamiento es dar continuidad a lo que funciona en la actual administración y corregir las deficiencias, en lugar de sustituir programas únicamente por un cambio de gobierno.

En calles y baches propuso intervenciones duraderas realizadas con criterios técnicos. "Hay que hacerlo bien y a la primera vez", insistió al comparar las obras municipales con la reparación de una máquina en una empresa. Para alumbrado planteó sistemas tecnológicos e inteligencia artificial que detecten lámparas con fallas o consumos innecesarios.

DESARROLLO ECONÓMICO

De los Santos puso énfasis en la simplificación de trámites. Propuso ampliar la digitalización para reducir tiempos de apertura de negocios y utilizar tecnología como herramienta para disminuir espacios de corrupción.

Consideró además que San Luis Potosí debe aprovechar su perfil industrial y profesionalizar la administración para generar confianza entre quienes analizan invertir en la ciudad.

SU COMPROMISO: "Trabajo, trabajo y más trabajo", acompañado de una administración profesional y transparente.

RUBÉN GUAJARDO

Cien policías investigadores y mejores condiciones laborales:

SU PRIORIDAD: "Preferible que se arreglen diez [calles] bien a que se arreglen 50 medianamente"

SEGURIDAD

Rubén Guajardo Barrera colocó a la seguridad como su primera prioridad y planteó especializar a 100 elementos de la Policía Municipal para realizar actos de investigación de delitos.

Explicó que la capital cuenta, según sus cifras, con alrededor de 1,200 policías y unos 750 elementos operativos. Su propuesta consiste en seleccionar a 100 para capacitarlos en investigación, elaboración de informes y debido proceso, ante las nuevas facultades que tendrán las corporaciones preventivas. Sostuvo que el policía municipal tiene una ventaja porque "conoce el entorno" y puede aprovechar esa cercanía para identificar a quienes cometen delitos recurrentemente. También propuso mejorar salarios y prestaciones.

AGUA

Guajardo se pronunció por mantener Interapas como organismo intermunicipal, aunque con una reestructuración que permita corregir deficiencias y ampliar la participación ciudadana.

Consideró además que el Ayuntamiento debe destinar recursos propios y federales para apoyar obras de drenaje e infraestructura hidráulica, aun cuando sean trabajos que queden bajo tierra. En materia de cobro, planteó que quienes reciben regularmente el servicio paguen por él.

SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

Después de la seguridad, ubicó a los baches entre los principales problemas de la ciudad. "Preferible que se arreglen diez bien a que se arreglen 50 medianamente", señaló al defender reparaciones de fondo que no vuelvan a deteriorarse en pocos meses.

En desarrollo social defendió los programas de apoyo, pero señaló que deben generar condiciones para que sus beneficiarios puedan salir adelante sin depender permanentemente de ellos, con atención particular a jóvenes, infancias y madres solteras.

DESARROLLO ECONÓMICO

Guajardo ligó directamente crecimiento económico y seguridad. "La mejor política pública es la generación de empleos", sostuvo, aunque vinculó esa posibilidad con mejorar primero las condiciones de seguridad.

También planteó digitalizar la mayor cantidad posible de trámites municipales para reducir tiempos y espacios de corrupción, además de fortalecer una agenda turística y cultural que contribuya a promover la capital.

SU COMPROMISO: Mantenerse diariamente en las calles y colonias para escuchar directamente a los ciudadanos y transparentar el destino de los recursos públicos.

VERÓNICA RODRÍGUEZ

Agua para las familias y obras que sí resuelvan

SU PRIORIDAD: Agua.

SEGURIDAD

Verónica Rodríguez Hernández planteó mantener la inversión en equipamiento, capacitación, tecnología y vigilancia, además de fortalecer la proximidad con los ciudadanos.

Propuso ampliar los consejos ciudadanos de seguridad para llevarlos a más zonas e incluso acercarlos al nivel de calles, con comunicación directa entre vecinos y autoridades.

AGUA

Rodríguez colocó el agua como una de sus principales prioridades y fue categórica sobre el organismo operador: "Interapas debe reestructurarse". Planteó coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado y destinar presupuesto para enfrentar el problema.

Su definición más concreta llegó al hablar de una eventual obra insignia: "Yo sí estoy dispuesta a enterrar el dinero", respondió al defender inversión en infraestructura hidráulica aunque no sea visible. Su prioridad, agregó, sería conseguir "agua para las familias".

SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL

Rodríguez planteó continuar las acciones municipales que estén funcionando y concentrarse después en las zonas que permanezcan rezagadas. Explicó que incluso una calle pendiente de pavimentar puede provocar arrastres de tierra, problemas de drenaje y afectaciones al resto de una colonia.

Su planteamiento es identificar esas necesidades mediante recorridos y destinar los recursos a completar infraestructura y conservar los espacios que entregue la actual administración.

DESARROLLO ECONÓMICO

Propuso facilitar la instalación y operación de micro y medianas empresas, agilizar trámites mediante una ventanilla única y revisar reglamentos. Planteó que las primeras visitas de inspección puedan ser "una invitación a regularizarse más que llegar ya con la multa", cuando jurídicamente sea posible.

También propuso revisar la digitalización de procedimientos y analizar mecanismos para resolver con mayor rapidez determinados trámites, además de impulsar a proveedores y empresarios potosinos.

SU COMPROMISO: Mantener la proximidad y el diálogo con los ciudadanos y construir sus decisiones con participación de especialistas y sectores involucrados.