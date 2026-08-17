Incendio forestal en Bélgica avanza hacia Alemania: apoyo internacional en labores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Uno de los mayores incendios forestales de la historia de Bélgica ardía sin control el lunes, incluso cuando el tiempo más fresco y la lluvia matutina aliviaban las condiciones para cientos de bomberos en un campo remoto y montañoso. En Grecia, el fuego se reavivó brevemente cerca del principal aeropuerto en las afueras de Atenas.

Un guardabosques dijo que el incendio en Bélgica podría continuar durante meses bajo tierra en un suelo de turba y reavivarse esporádicamente.

Europa atraviesa uno de los veranos más calurosos y secos registrados que según un estudio reciente, fue impulsado por el cambio climático.

La lluvia ayuda, pero el incendio en Bélgica aún no está bajo control

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rey Felipe de Bélgica interrumpió sus vacaciones de verano para visitar a los servicios de emergencia que combaten el incendio forestal en los Altos Pantanos orientales, a unos 8 kilómetros (5 millas) de la frontera con Alemania, mientras se propagaba hacia el este después de adentrarse en un bosque de pinos el domingo.

El incendio en la provincia de Lieja ha quemado unos 30 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), dejando árboles ennegrecidos y el suelo humeante.

Aunque el incendio no creció de manera significativa, debido en parte a vientos favorables, seguía fuera de control en zonas inaccesibles para los equipos en tierra, indicó la región de Valonia.

Unos 500 bomberos recibieron apoyo de aeronaves enviadas desde Noruega, Suecia, Alemania y los Países Bajos, así como de la policía local, con drones, después de que un frente frío trajo lluvia durante la noche. Agricultores ayudaban a suministrar agua a las labores de extinción, señalaron funcionarios regionales. Helicópteros vaciaban enormes sacos de agua sobre las llamas mientras el humo se elevaba desde los bosques.

"Logramos mantener el fuego donde están situados los bomberos, pero todavía hay un lugar totalmente inaccesible, donde el fuego sigue avanzando en dirección a Monschau, en Alemania", señaló Nicolas Yernaux, portavoz de los servicios públicos regionales de Valonia.

Indicó que las lluvias nocturnas ayudaron a contener el incendio y a reducir la posibilidad de que focos humeantes vuelvan a reavivarse, pero precisó que no tuvieron un impacto significativo en el centro del incendio.

Un guardabosques de la región dijo a The Associated Press que el incendio podría continuar durante meses bajo tierra debido al suelo de turba.

"Lo que vemos aquí es que el pastizal se ha quemado y el fuego ha penetrado en el suelo hasta cierta profundidad, en la turba, y todavía está ardiendo", sostuvo Yves Pieper. "Puede bajar muy, muy profundo en la capa de turba".

Apuntó que el incendio puede seguir humeando sin ser visto bajo tierra durante semanas o meses antes de reavivarse, destacando que ya hay nuevas llamas cerca.

Las órdenes de evacuación preventiva seguían vigentes el lunes para cientos de residentes.

El veterinario Hugues Guyvot, quien participó en las labores de rescate de animales, manifestó que los animales grandes pudieron huir, pero los más pequeños, como ranas y ratones, probablemente se enterraron y se asaron bajo tierra en un paisaje de turberas.

"Tal vez se necesiten décadas para recuperarse de este incendio", afirmó .

Grecia extingue un incendio cerca del principal aeropuerto

En Grecia, investigadores del departamento de bomberos examinaron la zona en la isla de Salamina donde un incendio forestal de rápida propagación el domingo mató a dos personas, hirió a otras nueve y destruyó varias viviendas. La isla se encuentra justo al oeste de la capital griega.

El lunes se declararon nuevos incendios forestales en otros lugares. Decenas de bomberos, junto con dos aviones cisterna y dos helicópteros, se apresuraron a combatir uno en Spata, una zona al este de Atenas que incluye el principal aeropuerto internacional. El departamento de bomberos informó que el incendio quedó contenido en 30 minutos.

Por separado, el departamento de bomberos indicó que un hombre de 80 años fue arrestado en la ciudad norteña de Kavala acusado de incendio provocado, por presuntamente prender fuego de manera deliberada a vegetación seca. La detención fue una de las 302 relacionadas con incendios desde el 1 de enero en Grecia, incluidas 31 por incendio intencional y 271 por negligencia que desencadenó incendios, señaló el organismo.

Incendio en suroeste de Francia está bajo control

En el suroeste de Francia, las autoridades informaron que un incendio en la región de Las Landas estaba bajo control tras cuatro días de lucha contra las llamas, lo que permitió que aproximadamente la mitad de los residentes evacuados comenzaran a regresar a casa.

Más de 600 residentes fueron evacuados la semana pasada mientras el incendio quemaba unos 17 kilómetros cuadrados (6,6 millas cuadradas) durante un prolongado periodo de calor extremo. El lunes se esperaba cierto alivio, ya que las temperaturas comenzaron a bajar.

El primer ministro francés Sébastien Lecornu afirmó que el Estado proporcionará un paquete de ayuda de 12 millones de euros (13,9 millones de dólares) a Gironda y Las Landas, las regiones más afectadas por los incendios forestales, para ayudar a reconstruir viviendas y apoyar a las empresas afectadas, incluso en Le Porge, donde 183 viviendas fueron destruidas en un incendio masivo el mes pasado.

Croacia arresta a sospechosos de incendio provocado

En Croacia, se sospecha que cuatro personas iniciaron deliberadamente hasta 10 incendios en la región alrededor de la ciudad costera de Zadar, un importante centro turístico en la costa adriática.

Los sospechosos fueron interrogados por un juez de instrucción tras su arresto el sábado a partir de un aviso de residentes.

Se sospecha que los cuatro iniciaron incendios el 14 y 15 de agosto con el objetivo de "poner en peligro vidas y bienes valiosos e infligir daños a un gran número de residentes en el condado Zadar", expresó la policía en un comunicado. No se informó de un posible motivo.

La policía aseguró que estaba evaluando el alcance de los daños causados.