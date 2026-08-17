Persiste riesgo de inundaciones a medida que tormentas se desplazan por EEUU

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INDIANAPOLIS, Indiana, EE.UU. (AP) — Los residentes de Indiana permanecían en alerta mientras regresaban el lunes a sus hogares devastados por las inundaciones, mientras tormentas eléctricas y lluvias intensas se desplazaban hacia el este desde el centro norte del país hasta la región del Atlántico medio y mientras calor intenso abrasaba gran parte del sur y el suroeste de la nación.

Gobernador Mike Braun activa fondo de ayuda y operaciones de emergencia

En Indiana, las operaciones de emergencia seguían en curso después de días de tormentas, dijo el gobernador Mike Braun en una conferencia de prensa por la tarde, mientras otras áreas pasaban a la recuperación. Señaló que el estado había lanzado un fondo de ayuda por desastre para proporcionar 5.000 dólares a las personas que necesitan comprar artículos básicos como ropa y comida.

"Estamos siguiendo sus necesidades, y les conseguiremos recursos", dijo. "Queremos que los habitantes de Indiana desplazados tengan una comida caliente, una cama cómoda y puedan gozar de aire acondicionado".

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El Servicio Meteorológico Nacional indicó que lluvias intensas y tormentas eléctricas continuarán un día más antes que un frente frío barra ese patrón meteorológico de la costa este del país el martes. Mientras tanto, se emitieron alertas de inundaciones repentinas para partes de Virginia Occidental ya afectadas, donde los residentes limpiaban el lunes después de que más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia cayeran durante el fin de semana, causando deslaves, destrozando carreteras y provocando rescates.

En otros lugares, el clima caluroso planteaba un problema mayor, particularmente en el sur y el suroeste de Estados Unidos. El servicio meteorológico emitió alertas de calor extremo para partes de Mississippi, Arkansas, Luisiana, Georgia, Carolina del Sur, Arizona, Nevada y California.

Impacto y rescates tras las inundaciones en Indianápolis y condados cercanos

Indiana busca recuperarse tras tormentas

En Indiana, donde días de tormentas e inundaciones dejaron al menos siete muertos, las aguas retrocedieron en el río White de Indianápolis y las lluvias disminuyeron en otras partes del estado el domingo. Pero una advertencia por inundación seguía vigente la mañana del lunes para parte del condado Randolph, en el centro-este de Indiana, donde las tormentas eléctricas dejaron entre 2,5 y 5 centímetros (1 y 2 pulgadas) de lluvia hasta las 8:00 de la mañana y se instó a los residentes de media docena de condados a mantenerse alejados de los caminos excepto para viajes esenciales.

"Aunque hemos visto tendencias alentadoras, el trabajo está lejos de terminar", expresó Jacob Spence, director de la Agencia Metropolitana de Servicios de Emergencia en Indianápolis, donde funcionarios municipales lanzaron el domingo un sitio web para apoyar a los residentes afectados.

Oliver Riggle, de 33 años, dijo que se había mudado a un remolque para acampar en Indianápolis hace apenas unos meses después de vivir en su auto.

"Volver a tener privacidad fue algo enorme. O sea, tenía una puerta que se cerraba con llave. Tenía un techo que era mío", dijo. "Nadie me lo iba a quitar, excepto, al parecer, la Madre Naturaleza".

Un vecino le dijo a Riggle que el remolque casi se volcó mientras flotaba en la inundación. El domingo todavía estaba lleno de agua, pero para el lunes, el agua había retrocedido y él estaba ocupado tirando pertenencias empapadas.

Michael Daily, de 23 años, dijo que no volverá a mudarse a su casa alquilada después de que se inundó, y que se ha mudado con sus padres a aproximadamente media hora de distancia.

"No ayuda que veas que todo por lo que has trabajado se destruye. Definitivamente estoy perdiendo una buena cantidad de dinero", dijo. "Ya se puede ver moho creciendo en algunos lugares ahí dentro, como pequeñas bolitas blancas y esponjosas por todas partes. Es bastante asqueroso".

Al sur de Indianápolis, las autoridades de Madison Township indicaron que bomberos y otras personas rescataron a 10 personas de sus hogares la noche del domingo. Otras tuvieron que ser rescatadas de sus autos luego de intentar conducir por caminos inundados.

Entre los fallecidos por las tormentas que comenzaron el 11 de agosto están un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Interna del estado.

Muertes y daños materiales tras las tormentas en Indiana

Un ciclista es hallado muerto tras las inundaciones

Además, entre las siete víctimas había un ciclista de 31 años que fue hallado muerto temprano el domingo en un agujero que se abrió en un camino arrasado por las aguas al este de Indianápolis. El forense del condado Henry, Brian Clark, señaló que el hombre, James Briar, al parecer rodeó una barricada y cayó en el tramo de camino colapsado.

Las lluvias intensas azotaron Indiana la última semana, haciendo que los ríos alcanzaran su cresta y estableciendo récords, mientras que caminos y puentes resultaron gravemente dañados o fueron arrasados por completo.

Más de 102.000 clientes en el estado seguían sin electricidad hasta la tarde del lunes, por debajo de un máximo de alrededor de 300.000, según el sitio que da seguimiento a los apagones PowerOutage.us.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones destructivas estuvieron entre los impactos de tormentas severas que han causado estragos en el centro-norte y otras partes de Estados Unidos en los últimos días. Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas provocaron daños graves en comunidades desde Illinois hasta Pensilvania.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias intensas y tormentas eléctricas en el alto valle del río Ohio hasta los Apalaches centrales, con posibilidad de tormentas severas a última hora del lunes en el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte.