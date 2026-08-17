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Hallan a hombre sin vida en un taxi

En la colonia San Ángel, vecinos reportaron el avistamiento a las autoridades

Por Redacción

Agosto 17, 2026 03:00 a.m.
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Hallan a hombre sin vida en un taxi
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      Este sábado por la noche, una persona mayor fue localizada sin vida adentro de un taxi estacionado, en la colonia San Ángel.

      Fueron vecinos del sector quienes se percataron de la situación y, alrededor de las 21:00 horas, reportaron a las autoridades que en la avenida San Ángel y la calle Santa Martha, cerca del deportivo municipal, se encontraba un hombre de aproximadamente 65-70 años presumiblemente sin vida en el interior de la unidad de número económico 2215, en el asiento del copiloto.

      Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales, por lo que aseguraron el área como primeros respondientes. Aparentemente, el occiso no tenía huellas de violencia; sin embargo, aún se desconocen las causas de su fallecimiento.

      Momentos después del reporte, al sitio acudieron elementos de la Policía de Investigación, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes, con el fin de averiguar si hay delito que perseguir.

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      Posteriormente, los agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo al Servicio Médico Legista, en donde se le realizará la autopsia de ley y se determinará la causa de su muerte.

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