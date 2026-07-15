UE y Ucrania firman acuerdo para producción conjunta de armas

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KIEV, Ucrania (AP) — La principal funcionaria de la Unión Europea firmó el miércoles un acuerdo para avanzar en la producción conjunta de armas con Ucrania, diciendo que la lucha de Kiev contra la guerra de Rusia es una parte clave de la defensa del continente.

Durante los más de cuatro años de la guerra, Ucrania ha pasado de suplicar apoyo militar extranjero a proporcionar a Europa, Estados Unidos y países de Oriente Medio sus conocimientos de armas de vanguardia y probadas en combate. Pero aún necesita ayuda para ampliar su producción nacional, especialmente defensas aéreas sofisticadas que puedan detener los misiles balísticos de Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que asistió a ceremonias para conmemorar el Día de la Estatalidad de Ucrania, dijo que ella y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lanzarían una nueva Asociación Industrial de Defensa UE-Ucrania.

La medida refleja las preocupaciones europeas sobre las intenciones más amplias de Rusia en el continente.

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"Hoy, la lucha de Ucrania no es sólo una lucha por su propia libertad. Es una lucha existencial por las libertades de Europa — por sus valores, su autodeterminación", dijo Von der Leyen en un discurso en la plaza de San Miguel de Kiev, donde recibió la Orden de Europa de Ucrania, un honor estatal.

"No sólo están luchando por su propio futuro sino por la seguridad de todo nuestro continente", declaró ante una multitud.

La UE y Ucrania firmaron una carta de intención que pretende establecer la producción conjunta de drones y antidrones para finales de este año y la producción conjunta de misiles antibalísticos para 2028, así como un apoyo más amplio a la fabricación de defensa.

Ucrania quiere reforzar su seguridad uniéndose a la UE. Ha iniciado ese proceso, que podría tardar años en completarse.

Ucrania celebra su soberanía

Von der Leyen y otros dignatarios, incluidos los presidentes de Moldavia y Rumania, conmemoraron el Día de la Estatalidad de Ucrania, que celebra la soberanía del país y es un feriado nacional.

La soberanía de Ucrania se ha visto amenazada desde que las fuerzas rusas ocuparon la península ucraniana de Crimea en 2014. Ocho años después, las fuerzas rusas emprendieron la invasión total de su país vecino en febrero de 2022.

La guerra ha matado a miles de soldados y civiles, ha obligado a millones a huir de sus hogares, ha reducido ciudades ucranianas a escombros y ha alimentado temores de que la confrontación pueda derivar en un conflicto abierto entre Rusia y la OTAN, cuyos países miembros han respaldado a Kiev. No se vislumbra ningún acuerdo de paz.

También se esperaba en Kiev el miércoles a altos funcionarios de países del sureste de Europa para una reunión periódica centrada en la seguridad del mar Negro y la seguridad regional. El encuentro del año pasado en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, reafirmó el apoyo de esos países a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

Zelenskyy ha obtenido recientemente importantes compromisos de apoyo adicional, incluidos los del Grupo de los Siete principales países industrializados y los de la llamada Coalición de los Dispuestos.

Von der Leyen dice que "la marea está cambiando" en la guerra

Von der Leyen señaló que su viaje a la capital ucraniana fue el undécimo desde el inicio de la guerra. Europa observa con atención las intenciones más amplias de Rusia en el continente y ha proporcionado a Ucrania miles de millones de euros (dólares), además de apoyo diplomático.

Prometió ayuda de la UE para preparar las defensas aéreas ucranianas para los meses más fríos. Es entonces cuando Rusia, a menudo lanzando misiles balísticos, suele intentar dejar fuera de servicio servicios esenciales como la electricidad y la calefacción en lo que funcionarios de Kiev llaman "convertir el invierno en un arma" .

Funcionarios occidentales y analistas afirman que los ataques con drones y misiles de Ucrania están alcanzando objetivos importantes en el interior de Rusia, lo que interrumpe gravemente las líneas de suministro de Moscú y provoca escasez de combustible para la población civil.

"Es un momento especial. Ucrania ha construido un fuerte impulso militar. La marea está cambiando", dijo Von der Leyen sobre su visita en redes sociales.

Washington parecía dispuesto a aumentar la presión económica sobre Moscú después de que se presentó en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley de sanciones contra Rusia tras la muerte el sábado del senador Lindsey Graham, uno de sus principales impulsores.

El proyecto de ley, que sus autores esperaban aprobar el verano pasado pero que se vio frenado por reservas de la Casa Blanca, impondría fuertes aranceles a los bienes de países que continúen comprando petróleo, gas y otras exportaciones rusas.

Las ceremonias oficiales del miércoles se produjeron en un delicado momento político para Zelenskyy, mientras gestiona una importante reorganización del gobierno.

Mientras tanto, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, cercano a Moscú, participó en la Cumbre del Sureste de Europa en Kiev. Serbia, que depende casi por completo de Rusia para sus suministros energéticos, se ha negado a sumarse a las sanciones occidentales contra Moscú impuestas tras la invasión, aunque oficialmente respalda la integridad territorial de Ucrania.

Ataques rusos matan a 9 civiles ucranianos

Funcionarios ucranianos informaron el miércoles que al menos nueve civiles murieron y otros 13 resultaron heridos en ataques aéreos rusos.

Las fuerzas rusas lanzaron seis potentes bombas planeadoras, dirigidas en su mayoría contra infraestructura en la región norteña ucraniana de Sumy, lo que dejó tres muertos y siete heridos, según dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque ruso contra Odesa, de acuerdo con el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhii Lysak.

Además, en la región norteña ucraniana de Chernígov, ataques rusos con drones mataron a dos personas e hirieron de gravedad a un joven de 18 años, mientras que una persona murió y dos resultaron heridas en la región sureña de Zaporiyia, dijeron funcionarios .

En Moscú, el Ministerio de Defensa afirmó que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 93 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, así como sobre Crimea y el mar de Azov y el mar Negro.