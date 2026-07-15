Lautaro Martínez emociona con gol decisivo en semifinal Argentina-Inglaterra

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Argentina logra una remontada asombrosa y supera 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo, un duelo entre el astro Lionel Messi y Jude Bellingham.

La Albiceleste es campeona vigente e intentará ser la primera selección que revalide su título desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962. Inglaterra seguirá sin llegar siquiera a una final desde que fue anfitriona y monarca en 1966.

Argentina chocará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, con España, que avanzó luego de imponerse con autoridad y solidez defensiva por 2-0 contra Francia el martes.

Aquí lo último antes, durante y después de la segunda semifinal:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El llanto de Lautaro

Desde el momento en que el reportero de la televisión le pidió sus impresiones, Lautaro Martínez rompió a llorar.

"No sé, la verdad... Es muy fuerte esto, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", dijo el jugador argentino, cuyo tanto dio el triunfo a la Albiceleste en la semifinal ante Inglaterra. "A mi vieja, que el día que yo me fui a Racing nunca dejó de tender mi cama, y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que han llegado. Esto ha sido un cambio... disfruto de todo esto.

Martínez aprovechó un estupendo centro de Lionel Messi, que lo dejó solo frente al arquero inglés Jordan Pickford, a quien venció con un cabezazo abajo.

"Lo soñé, te lo juro, se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol... Enzo (Fernández) hizo un golazo también... este equipo sigue demostrando de qué está hecho", indicó el jugador del Inter de Milán.

Argentina descargó un ataque asfixiante sobre Inglaterra, que se había puesto en ventaja.

"Ellos se cansaron, han presionado 60 minutos, después ya no daban más", opinó Lautaro. "Cuando encontraron el gol después se metieron atrás y eso a nosotros nos generó más tranquilidad a la hora de mover la pelota, hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los dos goles y después de tres años y medio volvemos a una final del mundo".

Éxtasis entre los argentinos, devastación entre los ingleses

Despojados ya de sus casacas, los jugadores argentinos saltan y cantan frente a sus hinchas, tras la victoria electrizante contra Inglaterra en las semifinales del Mundial.

En tanto, los jugadores ingleses permanecen atónitos en el centro del campo. Y una parte considerable de sus aficionados se marcha inmediatamente al finalizar el partido.

Messi reparte abrazos a todos, desde rivales como Harry Kane hasta al técnico Lionel Scaloni, con quien derrama algunas lágrimas. Y en el graderío, arrecia el cántico que los aficionados argentinos no dejaron de entonar durante el encuentro en Atlanta: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés" —RJ Rico y Luis Ruiz.

Termina el encuentro

Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, Argentina remonta el marcador en el tramo final del partido para superar 2-1 a Inglaterra y sellar su pasaje a la final mundialista, donde enfrentará el domingo a España.

Inglaterra toma la ventaja a los 55 minutos, con un gol de Anthony Gordon, pero se lanza a defender a ultranza, frente a una Albiceleste pletórica de talento y determinación que con Messi como motor logra la proeza.

Messi asiste en los dos tantos, un derechazo portentoso de Fernández desde los linderos del área y un remate de cabeza de Lautaro.

Argentina buscará ser el primer equipo que revalida un cetro mundialista desde que Brasil lo consiguió en 1958-1962 —Luis Ruiz—.

Gol de Argentina, que da la vuelta en la agonía

Lautaro Martínez remata de cabeza, asistido por un estupendo centro de Messi desde la derecha, para vencer a Pickford y dar la ventaja a Argentina, en lo que parece otro capítulo heroico de la Albiceleste en este Mundial y en su fulgurante historia.

Con decisión, Argentina se arrojó sobre el arco inglés, aprovechando que el técnico Thomas Tuchel dispuso defender con todo en los últimos minutos del encuentro.

Gol de Argentina, que empata la semifinal

Enzo Fernández iguala el marcador con un soberbio disparo a los 85 minutos.

Messi ejecuta un tiro de esquina hacia atrás y recibe el balón de vuelta para atraer la marca de tres defensores.. El astro avanza hacia el vértice del área y abastece a Fernández, quien descarga un cañonazo cruzado de derecha para vencer finalmente a Pickford —Luis Ruiz—.

Argentina se vuelca sobre el arco de un Pickford impasable

Alexis Mac Allister acude a un centro largo y remata de cabeza, para estrellar su remate de cabeza en un palo.

Una Inglaterra encerrada soporta apenas los embates de Argentina, gracias a la buena fortuna y a un puñado de intervenciones salvadoras de Pickford.

Argentina ha realizado una serie de sustituciones (Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, Rodrigo de Paul por Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez y Lautaro Martínez por Nicolás Tagliafico) para volcarse al frente.

Y el agobio sobre el arco inglés es evidente.

Gran atajada de Pikford, a remate del recién ingresado

Un par de minutos después de su ingreso, González está a punto de igualar el marcador, pero Pickford se lo impide.

Messi prodiga un centro larguísimo con precisión milimétrica, que González remata abajo y a la derecha del guardameta inglés quien tapa con un lance espectacular.

Pickford ya había lucido antes del gol de Inglaterra, cuando tapó un par de remates de Julián Álvarez a primer palo en la misma jugada.

Cambio de Argentina

El mediocampista Leandro Paredes se marca de la cancha, sustituido por Nico González, extremo izquierdo, quien buscará dinamizar el ataque argentino en busca del empate.

Gol de Inglaterra

En su primer tiro al arco, Inglaterra toma la ventaja a los 55 minutos con un tanto de Anthony Gordon.

El exjugador de Newcastle y flamante fichaje del Barcelona aprovecha un centro largo desde la derecha y se libera de la marca de Nahuel Molina para vencer al arquero Emiliano Martínez mediante su remate con la parte interna del botín derecho dentro del área chica —Luis Ruiz—.

Inicia 2do tiempo y David Beckham alienta a Inglaterra en el estadio

David Beckham, el excapitán inglés que podía realizar tiros combados como nadie más, está en el estadio con su esposa Victoria.

Beckham protagonizó un capítulo en la rivalidad entre Inglaterra y Argentina. Fue expulsado en el segundo tiempo de un partido de eliminación directa del Mundial en 1998, luego de propinar una patada al mediocampista Diego Simeone.

Ello dejó diezmada a Inglaterra, que terminó sucumbiendo por penales.

Beckham tuvo algo de revancha cuatro años después, al convertir un penalti en una victoria por 1-0 que incidió en la eliminacín de Argentina en la fase de grupos —Jim Vertuno—.

Termina el 1er tiempo, empatado sin goles

Argentina e Inglaterra se van al descanso de la semifinal mundialista empatadas 0-0, en un duelo en que ha lucido particularmente ocupado el árbitro marroquí-estadounidense Ismail Elfath, ante las constantes faltas y conatos de pelea.

Ningún equipo ha generado oportunidades manifiestas de gol. En cambio, han abundado las faltas rudas, algunas de las cuales han tenido como víctimas a Lionel Messi y Jude Bellingham.

De persistir la igualdad tras el segundo tiempo, será necesario disputar una prórroga o incluso una tanda de penales —Jim Vertuno—.

Primeras tarjetas amarillas y nuevo altercado

Elliot Anderson se llevó la primera tarjeta amarilla del partido rocoso entre Inglaterra y Argentina, luego de cometer una falta sobre Lionel Messi.

El contención inglés zancadilleó al astro argentino, quien en la jugada se llevó también un golpe de Djed Spence a los 38 minutos.

La acción generó un nuevo conato de riña entre los equipos durante un friccionado duelo.

Y a los 42, el árbitro Ismail Elfath mostró también la tarjeta amarilla al argentino Lisandro Martínez, por tirar de la camiseta a Anthony Gordon --Luis Ruiz—

Seguridad reforzada en Buenos Aires

Las autoridades en Buenos Aires han desplegado una operación de seguridad en los alrededores del Obelisco que es símbolo de la capital.

Funcionarios dijeron a la AP que 800 agentes policiales fueron asignados a la operación mientras en Atlanta se disputaba la semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra.

Varias calles permanecerán cerradas después del partido. Se han emplazado vallas de protección en torno del monumento como medida precautoria. La policía monitorizará la zona por medio de un centro que cuenta con cámaras, y también mediante drones y helicópteros —Clara Preve—.

Argentinos tiene prohibido portar pancartas referentes a Malvinas

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, declaró que los hinchas no podrán portar algunas de sus banderas y pancartas que incluyen imágenes de las islas Malvinas durante la semifinal.

Monteoliva citó el código de conducta de la FIFA, que prohíbe el contenido políticamente divisivo. Sus comentarios provocaron una reacción negativa en las redes sociales en Buenos Aires.

Inglaterra conservó su control sobre las islas Malvinas tras una guerra con Argentina en 1982.

Los argentinos reivindican el territorio, llamado Islas Falkland por los británicos y consideran que estas islas del Atlántico Sur son fundamentales para su identidad nacional.

El código de conducta de la FIFA también establece que los aficionados no pueden "proferir insultos ni entonar cánticos de índole política, ofensiva o discriminatoria".

No obstante, la máxima representante británica en Atlanta señaló que espera que los argentinos continúen con sus cánticos sobre las Malvinas. La cónsul general Rachel Galloway declaró a Atlanta First News que, aunque los aficionados canten sobre estos temas, "encontramos la manera de trabajar juntos" —Isabel DeBre—

¿En las inmediaciones del Estadio? Aún había boletos

Los grandes sitios de reventa de entradas, como StubHub y SeatGeek cerraron la oferta de boletos para la semifinal entre Inglaterra y Argentina unas horas antes del puntapié inicial.

Pero el mercado de reventa de la FIFA seguía abierto incluso minutos antes del duelo.

La entrada más barata, de segunda categoría, se ofrecía en 5.175 dólares.

Primer altercado, apenas a los 3 minutos

Una falta de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson y otra de este último contra Lionel Messi derivaron en el primer altercado entre Inglaterra y Argentina, recién a los 3 minutos de su semifinal.

El árbitro marroquí-estadounidense Ismail Elfath intervino para separar a los jugadores, sin necesidad de mostrar tarjetas.

A los 11 minutos llegó otra serie de empujones, por un nuevo roce entre Fernández y Anderson —Luis Ruiz—.

Descortesías mutuas, al sonar los himnos

Tras el ingreso de los seleccionados, los himnos nacionales de Argentina e Inglaterra resonaron en el estadio de Atlanta. No fue lo único que se escuchó.

Los aficionados argentinos no dejaron de entonar cánticos de apoyo a su selección mientras resonaba el himno inglés. En respuesta, los aficionados ingleses silbaron y abuchearon el himno argentino.

En un gesto más cortés, los capitanes Harry Kane y Lionel Messi intercambiaron banderines. Poco después, sonó el silbatazo inicial —Luis Ruiz—.

El partido memorable de Maradona en México 1986

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final de México 1986, uno de los duelos más memorables en la historia mundialista.

En un tramo de apenas cuatro minutos del segundo tiempo, Diego Maradona marcó los dos tantos más emblemáticos de su carrera: "La mano de Dios" y "El gol del siglo".

Argentina se impuso por 2-1 en el Estadio Azteca, en su camino hasta la coronación en el mismo inmueble ante Alemania.

Apenas cuatro años antes, Argentina e Inglaterra se habían enfrentado en la Guerra de Las Malvinas. El partido mundialista estuvo por lo tanto cargado de tensión política.

Hace poco más de una semana, Inglaterra ahuyentó algunos fantasmas del Azteca, al superar 3-2 a México para avanzar a los cuartos de final.

Y la Argentina actual está comandada por otro astro global, Lionel Messi, quien nunca ha jugado ante Inglaterra –Luis Ruiz–.

Las alineaciones

Argentina e Inglaterra realizaron ajustes potencialmente cruciales para su semifinal en Atlanta.

El técnico argentino Lionel Scaloni colocó a Gio Simeone como volante por la derecha, en lugar de Rodrigo de Paul.

Thomas Tuchel, el estratega alemán que dirige a Inglaterra, incluyó a Morgan Rogers en el once inicial en lugar de Noni Madueke en la banda derecha. Asimismo, dio la titularidad a Reece James y a Djed Spence en defensa.

Ezri Konsa y Nico O'Reilly fueron enviados a la banca.

Alineaciones.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Jude Bellingham, Harry Kane.

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Giuliano Simeone; Julián Álvarez, Lionel Messi.

¿Cómo llegaron a la semifinal?

Ninguno de los dos equipos tuvo un camino fácil a este partido.

La Albiceleste ganó sus tres compromisos de la fase de grupos, 3-0 ante Argelia, 2-0 frente a Austria y 3-1 sobre Jordania. Pero en las instancias de eliminación directa, sufrió ante Cabo Verde, al que superó 3-2 en el alargue; debió revertir una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 contra Egipto y de nuevo requirió del tiempo extra para vencer 3-1 a Suiza.

Inglaterra doblegó 4-2 a Croacia en el debut pero se enredó en un 0-0 con Ghana antes de cerrar la fase de grupos con una victoria de 2-0 ante Panamá. Debió remontar en los dieciseisavos de final para superar 2-1 a Congo antes de sobreponerse a la altitud y a una expulsión para imponerse 3-2 al coanfitrión México. En los cuartos de final, se fue a la prórroga para derrotar 2-1 a la Noruega de Erling Haaland —Luis Ruiz—

¿Avanzará Messi en la lucha por el Botín de Oro?

Messi tiene la posibilidad de despegarse de Kylian Mbappé en la puja por el Botín de Oro.

De cara al duelo, el capitán de Argentina y Mbappé están empatados con ocho goles en el torneo. Messi también es el máximo goleador histórico en los mundiales con 21 tantos.

Frenarlo es el mayor desafío para Inglaterra en Atlanta.

A los 39 años, Messi estaría disputando su último Mundial. Y en este tango final, podría superar a su compatriota Diego Maradona al ganar el trofeo por segunda vez tras la consagración en Qatar en 2022. Maradona condujo a su país al título en 1986 y fue subcampeón cuatro años después —Eric Núñez—.

Messi enfrenta por 1ra vez a Inglaterra

Messi y Bellingham, separados por una diferencia de edad de 16 años, han sido los baluartes de sus selecciones para instalarse dentro de los cuatro mejores del torneo. Y las miradas durante el partido del miércoles en Atlanta se enfocarán en el capitán argentino de 39 años y el mediapunta inglés de 23.

Más allá del duelo individual, el técnico argentino Lionel Scaloni espera que sus dirigidos se reencuentren con un desempeño futbolístico que les permita solventar mejor el encuentro, tras los episodios angustiosos vividos en la fase de eliminación directa.

Messi saltará a la cancha para jugar contra Inglaterra por primera ocasión en su ilustre carrera. —Eric Núñez—.