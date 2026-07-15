EEUU restablece bloqueo naval e intensifica ataques a Irán

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El ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo naval sobre Irán el miércoles e intensificó su campaña de ataques aéreos en represalia por las agresiones de Teherán contra barcos que intentan pasar por el estrecho de Ormuz. La ofensiva estadounidense alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó cientos de heridos en todo el país, según funcionarios iraníes.

Días de ataques de represalia en todo Oriente Medio por parte de Irán y Estados Unidos —y las renovadas amenazas a la vía marítima crucial para los suministros energéticos globales— han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto y la región podría volver a sumirse en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo provisional que pausó los combates y estableció un periodo de 60 días para realizar negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se han estancado a medida que se intensifica la lucha por el estrecho de Ormuz.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró el paso al tráfico marítimo, lo que disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de muchos otros bienes mucho más allá de la región y dio a Irán una gran influencia en las negociaciones. El alza de los precios supone un desafío especial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir el paso con éxito.

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El presidente del Parlamento de Irán y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, dijo que su país estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

"La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie", afirmó.

Poco después de que Estados Unidos lanzara su tercera oleada de ataques en 24 horas, Trump dijo que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.

"No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un acuerdo. Veremos si llegamos o no a un acuerdo con ellos, o si simplemente lo terminamos", dijo el miércoles en una cumbre de defensa en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pensilvania.

Trump insistió en que Estados Unidos "lo está haciendo realmente bien con Irán" y añadió que la República Islámica "no está contenta en este momento".

EEUU e Irán lanzan ataques mientras se restablecía el bloqueo

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques, golpeando decenas de objetivos durante la noche, reportó el miércoles el Comando Central de sus fuerzas armadas, y luego reanudó los ataques contra Irán durante el día, un movimiento inusual que señaló aún más el creciente ritmo de la ofensiva. Otra oleada de ataques comenzó a última hora del miércoles.

Unas 24 horas después de iniciado el bloqueo, el ejército estadounidense abrió fuego el miércoles contra un buque comercial, inhabilitándolo.

El Comando Central estadounidense informó el avistamiento del buque petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Kharg y que, después de que el barco "ignorara múltiples advertencias", una aeronave estadounidense inhabilitó la embarcación tras lanzar misiles Hellfire contra su chimenea.

Además del Belma, ahora inutilizado, el ejército estadounidense señaló que también tuvo que hablar con otros dos barcos comerciales pero que éstos obedecieron sus instrucciones de alejarse.

Entre los objetivos estuvo la isla Tunb Mayor, que es vista como un punto estratégico en el estrecho de Ormuz. El Comando Central dijo que el ataque tuvo como objetivo sitios de defensa y misiles iraníes.

Irán tomó el control de tres islas —Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor— de lo que se convertiría en Emiratos Árabes Unidos en 1971. Emiratos ha tratado de recuperarlas.

Algunos analistas han sugerido que, si Estados Unidos se apoderara de las islas, los Emiratos podrían permitirle controlar el estrecho.

El ejército estadounidense dijo que su campaña de bombardeos alcanzó objetivos a lo largo de la costa sur de Irán en Bandar Abbas, Khormuj, Ahvaz, Qeshm, Bushehr y Kuh-e Stak —una lista que incluye varias ciudades costeras y otra isla cerca del estrecho.

Un ataque tuvo como objetivo un cuartel de la 388va Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, informó la televisora estatal iraní. En el reporte se indica que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en la ofensiva y que entre los siete muertos había reclutas y soldados de carrera. Otros efectivos resultaron heridos.

Más de 35 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas por ataques aéreos estadounidenses en los últimos días, señaló Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud iraní. Al menos 72 personas están hospitalizadas, agregó.

El portavoz no desglosó las cifras entre civiles y combatientes.

El anuncio fue el primer balance general dado por las autoridades iraníes para esta ronda de combates. La cifra de heridos fue mucho mayor que en cualquier otro episodio de violencia reciente entre Irán y Estados Unidos. El ejército dijo que daría "una respuesta decisiva", según la televisión estatal.

El almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que dirige el Comando Central, apuntó en un comunicado que la República Islámica había lanzado decenas de misiles y drones contra países árabes vecinos del golfo Pérsico.

Se emitieron avisos por misiles en Baréin y Kuwait a primera hora de la mañana del miércoles por fuego iraní entrante, un hecho cotidiano en los últimos días. En una publicación en X realizada a última hora del día, el Ministerio del Interior de Baréin instó a la gente a "dirigirse al lugar seguro más cercano".

Jordania también señaló que derribó tres misiles iraníes entrantes. Teherán se atribuyó ataques contra las tres naciones, todas las cuales albergan fuerzas estadounidenses.

En un comunicado publicado en internet, Qalibaf dijo que Estados Unidos no había cumplido los términos del acuerdo provisional de paz, que, según él, incluía "arreglos iraníes" sobre el estrecho de Ormuz.

"Ahora que hemos entrado en la fase de implementación, Estados Unidos, tras agotar sus opciones legales y diplomáticas, trata de socavar esos arreglos iraníes mediante la fuerza", escribió.

Los comentarios de Qalibaf parecían dirigidos a los críticos dentro de Irán que se oponen a negociar con Estados Unidos. Argumentó que las negociaciones no deben equipararse con transigencia o rendición, sino como parte de una estrategia más amplia de resistencia.

Ormuz sigue en el centro de los combates

La más reciente ronda de combates se centra en el estrecho de Ormuz, por el que, en tiempos de paz, transita una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo. Cómo reabrir el estrecho ha atormentado a Estados Unidos desde que Irán lo bloqueó en los primeros días de la guerra.

Durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a moverse por el paso utilizando una ruta cerca de Omán supervisada por los militares estadounidenses y que está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que utilizaban esa ruta y se produjeron ataques recíprocos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

Mientras tanto, el precio del petróleo sigue subiendo. El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el miércoles —más de un 15% por encima del precio anterior a la guerra, pero todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Analistas del Fondo Monetario Internacional advirtieron el miércoles que, aunque un excedente de petróleo había mantenido los precios bajos, "gran parte de ese margen ya se ha agotado".

"A menos que se repongan las existencias, el mundo partirá de una posición más débil cuando llegue el próximo shock", escribieron Azim Sadikov y Jean-Marc Natal en una entrada de blog.