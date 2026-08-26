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Advierten sobre peligro de los "robots asesinos"

Por AP

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Advierten sobre peligro de los "robots asesinos"
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      Ginebra, Suiza.- Agencias internacionales advirtieron el martes sobre el peligro de sistemas de armas autónomas —a menudo conocidos como robots asesinos—, al anunciar que "los riesgos se han intensificado".

      Las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja emitieron un comunicado pidiendo a los países que impongan límites y restricciones a ese tipo de armas.

      Partiendo del llamado inicial hace tres años y de conversaciones internacionales sobre el tema, el comunicado no llega a pedir una prohibición total, pero señala que esos sistemas se están desarrollando, aunque la ONU y la Cruz Roja no han confirmado su uso en el campo de batalla. Pero es necesario proteger a los civiles para cuando llegue ese día.

      "Ahora estamos peligrosamente cerca de cruzar un límite moral: la transformación de seres humanos en víctimas por parte de máquinas totalmente autónomas", declaró Alessandra Vellucci, portavoz de la ONU en Ginebra, leyendo una declaración conjunta del secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

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      "Hoy, renovamos este llamado con una urgencia aún mayor", indicó el comunicado. "Las preocupaciones fundamentales siguen sin cambios, pero los riesgos se han intensificado".

      El nuevo impulso llega en momentos en que drones y otras armas tecnológicas están siendo utilizadas en conflictos diversos como Ucrania y Oriente Medio.

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