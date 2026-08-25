logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México descarta "riesgo inminente" en Mexicali tras alerta de EU

Los distintos niveles de gobierno incrementaron patrullajes en puntos estratégicos

Por EFE

Agosto 25, 2026 04:25 p.m.
A
Marina del Pilar Ávila / Foto: Archivo

Marina del Pilar Ávila / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Gobierno de México aseguró este martes que no ha identificado un riesgo "específico o inminente" para la población de Mexicali (Baja California, norte), aunque reforzó la vigilancia y el patrullaje tras la alerta emitida por Estados Unidos ante una "posible amenaza" en esta ciudad fronteriza.

      El Gabinete de Seguridad informó en una tarjeta informativa que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la advertencia.

      "Las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", señaló el organismo.

      Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, mientras el Gobierno aseguró que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había descartado también una situación de crisis y explicado que la advertencia surgió por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo.

      "Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", señaló durante su conferencia de prensa matutina.

      "No hay algún tema en específico de crisis", insistió.

      Estados Unidos suspendió este martes sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, capital de Baja California y fronteriza con Calexico (EE.UU.), debido a información sobre una "posible amenaza", cuya naturaleza no detalló.

      "Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", indicó la alerta difundida por el Consulado General estadounidense en Tijuana.

      LEA TAMBIÉN

      Detienen a tres menores por asesinato de conductor Didi en Mexicali

      Los menores, de 13, 15 y 16 años, están acusados de homicidio calificado, robo de vehículo y delitos relacionados con la inhumación del cadáver.

      Washington pidió además a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de algún incidente y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

      Medios locales vincularon la alerta con versiones sobre posibles ataques del grupo criminal conocido como 'Los Rusos' contra instalaciones policiales y de la Fiscalía General de la República, una información que las autoridades mexicanas no han confirmado.

      La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también informó del refuerzo de los operativos de seguridad, mientras el Gabinete pidió a la población mantener la calma y evitar difundir información no confirmada.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México descarta riesgo inminente en Mexicali tras alerta de EU
      México descarta riesgo inminente en Mexicali tras alerta de EU

      México descarta "riesgo inminente" en Mexicali tras alerta de EU

      SLP

      EFE

      Los distintos niveles de gobierno incrementaron patrullajes en puntos estratégicos

      Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela
      Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

      Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

      SLP

      EFE

      El balance oficial aumentó a 6 mil 509 fallecidos, 71 más que los contabilizados la semana pasada.

      Graciela Domínguez toma las riendas de un Sinaloa bajo asedio criminal
      Graciela Domínguez toma las riendas de un Sinaloa bajo asedio criminal

      Graciela Domínguez toma las riendas de un Sinaloa bajo asedio criminal

      SLP

      EFE

      La socióloga y exdiputada sustituye interinamente a Rubén Rocha Moya y deberá concluir un gobierno marcado por la confrontación

      Fox mete "las manos al fuego" por Ruffo, acusado de huachicol
      Fox mete "las manos al fuego" por Ruffo, acusado de huachicol

      Fox mete "las manos al fuego" por Ruffo, acusado de huachicol

      SLP

      EFE

      El expresidente denunció presunto maltrato psicológico contra el exgobernador de Baja California