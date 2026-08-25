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Cruz, Bardem y Almodóvar lideran el desembarco español en Toronto

El festival canadiense proyectará nuevas películas de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis; Penélope Cruz también recibirá uno de los Tribute Awards.

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:51 p.m.
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Cruz, Bardem y Almodóvar lideran el desembarco español en Toronto
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      Toronto (Canadá).— Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar encabezarán la participación española en la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebrará del 10 al 20 de septiembre.

      Cruz será una de las protagonistas de los Tribute Awards, cuya ceremonia tendrá lugar el 13 de septiembre. La actriz también llegará al festival con dos películas: La bola negra y Bunker.

      La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, está inspirada en una obra inconclusa de Federico García Lorca. Su reparto incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y Glenn Close.

      En Bunker, nuevo largometraje del dramaturgo y cineasta francés Florian Zeller, Cruz comparte el reparto con su esposo, Javier Bardem.

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      Bardem también protagoniza El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, junto con Victoria Luengo. La película, escrita por Sorogoyen e Isabel Peña, aborda la relación entre un director de cine y su hija, distanciados durante años, cuando él le propone participar en una película.

      La representación española incluirá además Amarga Navidad, la nueva cinta de Pedro Almodóvar, protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Patrick Criado.

      El festival anunció este martes que Helen Mirren, Fan Bingbing y Seth Rogen se incorporaron a la lista de homenajeados en los Tribute Awards.

      Mirren recibirá el premio Share Her Journey Groundbreaker; Fan Bingbing, un reconocimiento especial, y Rogen, el Norman Jewison Career Achievement Award.

      También serán distinguidos el cineasta Bassam Tariq y el director de fotografía polaco Adam Pietkiewicz. Se suman a una lista en la que ya figuraban Cruz, Lee Chang-dong, Rosalind Eleazar, Siân Heder e Isabelle Huppert.

      Mirren presentará el estreno mundial de A Talent for Murder, en la que interpreta a la escritora Patricia Highsmith. Fan Bingbing acudirá con Diary of a Mad Old Man, mientras Rogen participará con Babies.

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