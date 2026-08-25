"Matrimonios lavanda": la salida clandestina para jóvenes LGBT+ en India

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Nueva Delhi.— "Hombre gay, 23 años, estudiante de medicina. Busco una chica lesbiana o asexual que pueda esperar cinco o seis años para casarse". El anuncio publicado en Instagram ofreció a Asha una salida frente al rechazo de su entorno y la presión familiar para contraer matrimonio.

La joven lesbiana, también estudiante de medicina en una zona rural del sur de India, respondió a la publicación y comenzó a planear una boda de conveniencia con el autor, a quien todavía no conoce personalmente.

"El matrimonio es para mis padres y la sociedad; pero podemos ser buenos amigos y puedes estar en una relación con otra persona", explicaba el anuncio.

Este tipo de acuerdos es conocido como "matrimonio lavanda": una unión entre personas que deciden casarse para ocultar su orientación sexual y satisfacer las expectativas familiares y sociales.

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India despenalizó las relaciones homosexuales en 2018, pero su Tribunal Supremo rechazó en 2023 reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Ser LGBT+ no es aceptado y piensan que es una elección. Aman más a su orgullo que a sus hijos", declaró Asha a EFE.

Las redes como punto de encuentro

Instagram, Facebook, Telegram y Reddit se han convertido en espacios donde jóvenes LGBT+ publican anuncios anónimos para encontrar personas dispuestas a participar en estos acuerdos.

La búsqueda suele reproducir los criterios del matrimonio concertado tradicional en India. Los interesados consideran factores como casta, religión, idioma y nivel educativo para que la relación resulte aceptable ante sus familias.

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de uniones de este tipo. Sin embargo, Abhay Shukla, abogado de la Fundación Naz, señaló que las plataformas digitales han facilitado que las personas acuerden casarse con pleno conocimiento de sus respectivas orientaciones sexuales.

"Antes no era tan sencillo: eran principalmente hombres homosexuales que se casaban con mujeres sin informarles sobre su orientación", explicó.

Thanima, una mujer asexual de 25 años, creó una página para publicar esta clase de solicitudes después de enfrentar presiones familiares para casarse. Desde entonces ha gestionado más de 400 anuncios anónimos.

"Las personas queer no se sienten seguras saliendo del armario. Entonces terminan casándose por presión. Creo que es mejor si dos personas queer se casan sabiendo la orientación sexual de cada uno y con un acuerdo mutuo", afirmó.

El costo de mantener una doble vida

La Fundación Naz advierte que estos matrimonios pueden provocar angustia emocional, ansiedad y crisis de identidad, pese a que sean pactados por ambas personas.

Un estudio publicado en 2024 por BMC Public Health encontró que más del 60 % de los hombres homosexuales o bisexuales consultados en seis ciudades de India había sufrido violencia.

La página administrada por Thanima acumuló más de 3.7 millones de visitas durante un mes, pero solo cuenta con unos 6 mil 500 seguidores públicos. La creadora atribuye la diferencia al temor de los usuarios a que se conozca su identidad.

"Es bueno ser anónima. Si estuvieran cerca de mí, probablemente me matarían", relató al mostrar mensajes de odio y amenazas recibidos en sus publicaciones.

Asha y el joven con quien pactó casarse conversan diariamente sobre sus familias y proyectos. Planean conocerse y celebrar la boda cuando concluyan sus estudios.

"Estamos hechos el uno para el otro en otro universo", bromeó la joven sobre una relación concebida para cumplir con las exigencias sociales mientras ambos mantienen en privado su vida afectiva.