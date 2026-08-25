Astronautas salen al espacio para reforzar la conexión de la EEI con la Tierra

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Miami (EE.UU.).— Los astronautas Sophie Adenot y Anil Menon salieron este martes de la Estación Espacial Internacional (EEI) para completar la instalación de una antena destinada a mejorar las comunicaciones de alta velocidad con la Tierra.

La caminata espacial comenzó alrededor de las 8:35 horas del este de Estados Unidos, 12:35 GMT, y tendrá una duración estimada de seis horas y media, informó la NASA.

Adenot, integrante de la Agencia Espacial Europea, y Menon, astronauta de la NASA, retiraron la antena averiada durante una salida efectuada la semana pasada, pero no tuvieron tiempo suficiente para colocar el repuesto.

El equipo constituye un enlace esencial para transmitir datos entre la estación orbital y el centro de control de la misión ubicado en Houston, Texas.

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Durante los trabajos, Menon estará colocado sobre el brazo robótico Canadarm2, mientras Adenot permanecerá sujeta al exterior del laboratorio orbital.

La comandante de la estación, Jessica Meir, y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway supervisarán la operación desde el interior y controlarán el brazo robótico.

Esta es la segunda caminata espacial de Adenot, quien la semana pasada se convirtió en la primera francesa en realizar una actividad fuera de una nave espacial. Menon también participó en aquella operación.

La salida de este martes es la tercera y última caminata espacial programada durante agosto en la EEI. El pasado 6 de agosto, Menon y Meir trabajaron en el exterior para preparar la instalación de paneles solares.

La Estación Espacial Internacional se encuentra en operación desde 1998 y está previsto que sea retirada en 2030, debido a sus costos de mantenimiento y al desgaste de su infraestructura.