Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum: "La Constitución sí me permite ser presidente"
El exgobernador de Tamaulipas afirmó que ha considerado buscar la Presidencia de México, luego de que la mandataria federal lo señalara como prófugo
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CIUDAD VICTORIA, Tamps.— El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la Constitución le permite aspirar a la Presidencia de México y afirmó que ahora tiene "más ganas" de hacerlo para desplazar del poder al actual grupo gobernante.
El panista respondió mediante un video de cuatro minutos con 23 segundos a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina lo calificó como "prófugo de la justicia" y planteó revisar si una persona con doble nacionalidad debe acceder a la Presidencia.
"Sí, presidenta, ya lo había pensado. La Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas", declaró García Cabeza de Vaca.
Su pronunciamiento no constituyó el anuncio formal de una candidatura ni precisó cuándo o bajo qué mecanismo buscaría participar en una contienda presidencial.
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Durante la grabación, el exmandatario sostuvo que él y su familia son víctimas de una persecución política y aseguró que le fueron fabricados delitos relacionados con la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento. Según su versión, ambas operaciones ya fueron aclaradas ante las autoridades.
"Se está pidiendo su extradición a EU", dice Sheinbaum sobre Cabeza de Vaca
Sheinbaum recordó que es prófugo de la justicia mexicana y advirtió sobre su situación legal
También afirmó que políticos, periodistas y empresarios enfrentan censura y falta de acceso a la justicia en México. Además, se refirió a los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra personas presuntamente vinculadas con grupos criminales y a la cancelación de visas.
García Cabeza de Vaca cerró el mensaje con un llamado a enfrentar al actual gobierno y aseguró que existe una mayoría dispuesta a impulsar un cambio político en el país.
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