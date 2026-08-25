Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum: "La Constitución sí me permite ser presidente"

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CIUDAD VICTORIA, Tamps.— El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la Constitución le permite aspirar a la Presidencia de México y afirmó que ahora tiene "más ganas" de hacerlo para desplazar del poder al actual grupo gobernante.

El panista respondió mediante un video de cuatro minutos con 23 segundos a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina lo calificó como "prófugo de la justicia" y planteó revisar si una persona con doble nacionalidad debe acceder a la Presidencia.

"Sí, presidenta, ya lo había pensado. La Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas", declaró García Cabeza de Vaca.

Su pronunciamiento no constituyó el anuncio formal de una candidatura ni precisó cuándo o bajo qué mecanismo buscaría participar en una contienda presidencial.

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Durante la grabación, el exmandatario sostuvo que él y su familia son víctimas de una persecución política y aseguró que le fueron fabricados delitos relacionados con la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento. Según su versión, ambas operaciones ya fueron aclaradas ante las autoridades.

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También afirmó que políticos, periodistas y empresarios enfrentan censura y falta de acceso a la justicia en México. Además, se refirió a los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra personas presuntamente vinculadas con grupos criminales y a la cancelación de visas.

García Cabeza de Vaca cerró el mensaje con un llamado a enfrentar al actual gobierno y aseguró que existe una mayoría dispuesta a impulsar un cambio político en el país.