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Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum: "La Constitución sí me permite ser presidente"

El exgobernador de Tamaulipas afirmó que ha considerado buscar la Presidencia de México, luego de que la mandataria federal lo señalara como prófugo

Por El Universal

Agosto 25, 2026 09:09 p.m.
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Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum: "La Constitución sí me permite ser presidente"
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      CIUDAD VICTORIA, Tamps.— El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que la Constitución le permite aspirar a la Presidencia de México y afirmó que ahora tiene "más ganas" de hacerlo para desplazar del poder al actual grupo gobernante.

      El panista respondió mediante un video de cuatro minutos con 23 segundos a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante su conferencia matutina lo calificó como "prófugo de la justicia" y planteó revisar si una persona con doble nacionalidad debe acceder a la Presidencia.

      "Sí, presidenta, ya lo había pensado. La Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas", declaró García Cabeza de Vaca.

      Su pronunciamiento no constituyó el anuncio formal de una candidatura ni precisó cuándo o bajo qué mecanismo buscaría participar en una contienda presidencial.

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      Durante la grabación, el exmandatario sostuvo que él y su familia son víctimas de una persecución política y aseguró que le fueron fabricados delitos relacionados con la venta de un departamento y un cajón de estacionamiento. Según su versión, ambas operaciones ya fueron aclaradas ante las autoridades.

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      También afirmó que políticos, periodistas y empresarios enfrentan censura y falta de acceso a la justicia en México. Además, se refirió a los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra personas presuntamente vinculadas con grupos criminales y a la cancelación de visas.

      García Cabeza de Vaca cerró el mensaje con un llamado a enfrentar al actual gobierno y aseguró que existe una mayoría dispuesta a impulsar un cambio político en el país.

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