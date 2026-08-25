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Graciela Domínguez toma las riendas de un Sinaloa bajo asedio criminal

La socióloga y exdiputada sustituye interinamente a Rubén Rocha Moya y deberá concluir un gobierno marcado por la confrontación

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:44 p.m.
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Graciela Domínguez toma las riendas de un Sinaloa bajo asedio criminal
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      Ciudad de México.— La socióloga y política morenista Graciela Domínguez Nava asumió interinamente el Gobierno de Sinaloa, tras la salida de Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad desde septiembre de 2024.

      Domínguez nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa, y estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

      Antes de ocupar cargos públicos participó en movimientos relacionados con pescadores, familias con créditos de vivienda y comunidades desplazadas por la construcción de la presa Picachos.

      Esta última causa marcó parte de su trayectoria. Fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán y publicó el libro Picachos: Los caminos del desarraigo y la resistencia.

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      Domínguez inició su carrera partidista en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática. En 2007 llegó por primera vez al Congreso de Sinaloa, donde también coordinó la bancada perredista.

      Abandonó ese partido en 2013 y se incorporó a Morena. Cinco años después regresó al Congreso estatal y presidió la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Fiscalización, además de encabezar el grupo parlamentario morenista.

      Su trayectoria quedó posteriormente vinculada al gobierno de Rocha Moya, quien en noviembre de 2021 la nombró secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa.

      Permaneció en el cargo hasta febrero de 2024, cuando salió del gabinete para buscar una diputación federal. Ganó el escaño para el periodo 2024-2027.

      Su llegada al gobierno se adelantó

      En junio de 2026 solicitó licencia indefinida como diputada para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura al Gobierno de Sinaloa en las elecciones de 2027.

      Su llegada al Ejecutivo estatal se adelantó después de que Rocha Moya solicitara una nueva licencia, en medio de señalamientos formulados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

      La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este martes a la gobernadora interina y ofreció colaboración federal durante el cierre del periodo.

      "Ella es una mujer honesta, una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente", declaró la mandataria.

      Domínguez deberá conducir hasta 2027 una entidad golpeada por la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, iniciada después de la captura en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada.

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