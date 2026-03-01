Al menos 10 muertos en Pakistán tras ataque a consulado de EEUU en Karachi

KARACHI, Pakistán (AP) — Al menos 10 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en enfrentamientos violentos con la policía y fuerzas paramilitares el domingo después de que cientos de manifestantes proiraníes intentaran asaltar el consulado de Estados Unidos en la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, informaron las autoridades.

En el norte del país, manifestantes también atacaron oficinas de la ONU y del gobierno.

La violencia se produjo después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y mataran al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei. La policía y funcionarios de un hospital en Karachi indicaron que al menos 25 personas también resultaron heridas en los enfrentamientos y que algunas de ellas estaban en estado crítico.

El presidente Asif Ali Zardari expresó su "profundo pesar por el martirio" de Jamenei y transmitió sus condolencias a Irán, según su oficina. Dijo: "Pakistán está con la nación iraní en este momento de duelo y comparte su pérdida".

Summaiya Syed Tariq, una cirujana policial en el principal hospital gubernamental de la ciudad, confirmó que e centro había recibido en un principio seis cuerpos y varias personas heridas. Sin embargo, dijo que la cifra de fallecidos subió a 10 después de que cuatro heridos graves murieran.

En la región norteña de Gilgit-Baltistán, miles de manifestantes chiíes, enfurecidos por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, atacaron las oficinas del Grupo de Observadores Militares de la ONU y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), informó el portavoz del gobierno Shabir Mir, y agregó que todo el personal que trabajaba para esas organizaciones estaba a salvo.

Añadió que manifestantes se enfrentaron repetidamente con la policía en varios lugares de la región, dañaron las oficinas de una organización benéfica local e incendiaron oficinas policiales. Sin embargo, apuntó que las autoridades habían desplegado tropas y controlado la situación.

La policía en Gilgit-Baltistán apuntó que al menos dos manifestantes murieron en los enfrentamientos.

La embajada de Estados Unidos en Pakistán escribió en X que estaba siguiendo los reportes de manifestaciones en curso ante los consulados generales de Estados Unidos en Karachi y Lahore, así como convocatorias de protestas adicionales ante la embajada de Estados Unidos en Islamabad y el consulado general en Peshawar.

Recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Pakistán que siguieran las noticias locales, se mantuvieran atentos a su entorno, evitaran grandes multitudes y mantuvieran actualizada su inscripción de viaje ante el gobierno de Estados Unidos.

Consulado con ventanas rotas

En Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh y la ciudad más grande de Pakistán, el alto funcionario policial Irfan Baloch dijo que los manifestantes atacaron brevemente el perímetro del consulado de Estados Unidos, pero posteriormente fueron dispersados.

Desestimó como infundados los reportes de que parte del edificio del consulado fue incendiada. Sin embargo, dijo que los manifestantes incendiaron un puesto policial cercano y rompieron ventanas del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran y recuperaran el control.

Testigos dijeron que decenas de manifestantes chiíes permanecían reunidos a aproximadamente un kilómetro (media milla) del consulado, instando a otros a unirse a ellos. Según dijeron, uno de los manifestantes había intentado quemar una ventana del consulado antes de que las fuerzas de seguridad llegaran al lugar y dispersaran a los manifestantes.

Llamado a la calma

Esto llevó al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a emitir un llamado a la calma.

"Tras el martirio del ayatolá Jamenei, cada ciudadano de Pakistán comparte el dolor del pueblo de Irán", indicó en un comunicado.

Lo describió como "un día de luto para la Umma musulmana y para el pueblo tanto de Irán como de Pakistán", pero instó a la gente a no tomarse la justicia por su mano y a expresar sus protestas pacíficamente.

El gobierno provincial de Sindh, en un comunicado, también instó a los ciudadanos a expresar sus opiniones pacíficamente y advirtió que no participaran en la violencia.

Las protestas en torno al consulado de Estados Unidos en Karachi continuaron durante horas, con decenas de jóvenes chiíes, algunos con el rostro cubierto, arrojando piedras a los agentes del orden y jurando llegar al consulado, donde se habían desplegado cientos de policías y guardias paramilitares.

EEUU refuerza seguridad en embajada y consulados

En Islamabad, la policía disparó gas lacrimógeno y blandió palos mientras cientos de manifestantes chiíes, enfurecidos por la muerte de Jamenei, intentaban marchar hacia la embajada de Estados Unidos. Los enfrentamientos ocurrieron fuera del Enclave Diplomático, donde se encuentra la embajada y donde se había desplegado policía adicional.

Mientras tanto, en la ciudad noroccidental de Peshawar, las autoridades también utilizaron gas lacrimógeno y bastones para dispersar a miles de manifestantes que intentaban acercarse al consulado de Estados Unidos para realizar una manifestación y denunciar la muerte del líder iraní, informó la policía.

Los chiíes también realizaron una manifestación pacífica en Multan, una ciudad de la provincia de Punjab, coreando consignas contra Israel y contra Estados Unidos.

Mamoona Sherazi, quien asistió a la manifestación, dijo que estaba protestando por la muerte de Jamenei. Describió a Jamenei como una figura paternal y una voz fuerte para los chiíes, y agregó que también apoyaba a los musulmanes suníes que enfrentan opresión. "Si Dios quiere, nunca nos inclinaremos ante Estados Unidos e Israel", dijo.

Los chiíes también realizaron una manifestación cerca del consulado de Estados Unidos en Lahore, la capital de la provincia oriental de Punjab, informó la policía. También se planearon manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en la región norteña de Gilgit-Baltistán. Las autoridades dijeron que el gobierno ha reforzado la seguridad alrededor de la embajada de Estados Unidos en la capital, y de los consulados en todo el país, para evitar más violencia.

Los chiíes constituyen aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, y representan una de las comunidades chiíes más grandes del mundo. Con frecuencia han realizado manifestaciones contra Israel y contra Estados Unidos en el pasado, aunque enfrentamientos de esta magnitud son raros.