Alerta por drones en Vilna moviliza a autoridades y residentes

VILNA, Lituania (AP) — Las autoridades pidieron a los residentes de Vilna que se refugiaran y el presidente y la primera ministra de Lituania fueron trasladados a lugares seguros el miércoles debido a una alarma por actividad de drones cerca de la frontera con Bielorrusia, que puso de manifiesto el nerviosismo en el flanco oriental de la OTAN ante incursiones relacionadas con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Alerta y respuesta oficial en Vilna

Un anuncio de emergencia del ejército indicó a la población de la región de Vilna, la capital del país, que "se dirija inmediatamente a un refugio o a un lugar seguro".

La alerta, que duró alrededor de una hora, también provocó el cierre del espacio aéreo sobre el Aeropuerto de Vilna. El presidente Gitanas Nauseda y la primera ministra Inga Ruginiene fueron llevados a refugios, y también se emitió una orden de evacuación del parlamento de Lituania, el Seimas, reportó la agencia noticiosa BNS.

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Fue la primera gran alerta que hizo que residentes y líderes políticos de una capital de la Unión Europea y de la OTAN corrieran a refugiarse desde la invasión de la vecina Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Se produjo horas después que un avión de la OTAN derribara un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Ucrania se disculpó por ese "incidente no intencionado", sin especificar qué había ocurrido.

Incursiones y tensiones en el flanco oriental

En otra señal de aumento de las tensiones, el ejército británico indicó el miércoles que dos aviones rusos interceptaron "repetida y peligrosamente" a un avión espía de la Real Fuerza Aérea sobre el mar Negro el mes pasado. El Ministerio de Defensa detalló que un avión de caza Su-35 voló lo suficientemente cerca como para activar sistemas de emergencia en el avión de reconocimiento RAF Rivet Joint, que no iba armado, y desactivar su piloto automático.

El Ministerio explicó que el avión británico estaba en espacio aéreo internacional como parte de operaciones para asegurar el flanco oriental de la OTAN.

Lituania limita al este con Bielorrusia, aliada de Rusia, y al oeste con el enclave ruso de Kaliningrado. La alerta del miércoles se produjo después que el ejército informara que detectó actividad de drones en Bielorrusia, pero no se avistaron drones sobre Lituania.

"Con base en los parámetros que vimos, lo más probable es que sea un dron de combate o un dron diseñado para engañar a los sistemas y atraer objetivos", dijo Vilmantas Vitkauskas, jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania, en una conferencia de prensa. Agregó que no era posible determinar si el dron tenía una ojiva.

Bielorrusia informó a Lituania y a la vecina Letonia sobre el posible avión no tripulado, según el general de brigada Nerijus Stankevicius, comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército lituano.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió la reacción de la alianza ante varios incidentes con drones registrados los últimos días, subrayando el miércoles en Bruselas que se habían enfrentado con "una respuesta calmada, decisiva y proporcionada".

Residentes de Vilna buscaron refugio

La residente de Vilna Maryia Malevich dijo que estaba aterrorizada cuando sonó la alerta.

"Yo y mis colegas bajamos y esperamos probablemente 30 minutos" antes que llegara la notificación de que todo estaba despejado, afirmó. "No estábamos preparados y no sabíamos qué debíamos hacer. Y aun ahora, no sabemos qué fue lo que realmente pasó".

Otra residente de Vilna, Iuliia Dudkina, dijo que no tenía miedo porque sus amigos viven en Israel y con frecuencia tienen que ir a refugiarse. Agregó que su esposo tuvo una reacción diferente.

"En realidad estaba muy preocupado y me pidió que tomara a nuestro perro y bajara al garaje subterráneo. Así que lo hice", dijo Dudkina. "No había gente excepto yo. Así que supongo que nadie se asustó realmente mucho".

Drones cruzan fronteras y elevan la tensión

En los últimos meses, drones ucranianos dirigidos contra Rusia han cruzado o han caído en territorio de la OTAN en numerosas ocasiones. Autoridades occidentales han atribuido esos episodios a lo que, dicen, podrían ser interferencias electrónicas rusas sobre los aparatos. Moscú, por su parte, ha renovado la amenaza de que tomará represalias si se lanzan drones ucranianos desde países bálticos o si esas naciones son cómplices de su uso contra Rusia.

El martes por la noche, el ministro lituano de Relaciones Exteriores, Kestutis Budrys, escribió en redes sociales que "Rusia está redirigiendo deliberadamente drones ucranianos hacia el espacio aéreo báltico al tiempo que libra campañas de difamación" contra Lituania, Letonia y Estonia.

"Es un acto transparente de desesperación: un intento de sembrar el caos y desviar la atención de una realidad simple: (Ucrania) está golpeando con fuerza la maquinaria militar rusa", sostuvo.

La semana pasada, el gobierno de Letonia colapsó tras una discusión sobre la gestión de múltiples incidentes relacionados con drones extraviados que se sospecha que eran ucranianos.

Rusia y Ucrania se disparan drones mutuamente

En una reciente escalada de ataques aéreos, Rusia y Ucrania se han llegado a lanzar cientos de drones al día.

La fuerza aérea de Ucrania indicó el miércoles que derribó 131 de los 154 aviones no tripulados disparados por Rusia durante la noche. Los que lograron superar las defensas aéreas cobraron la vida de tres civiles e hirieron a otros 18, entre los que había dos menores, de acuerdo con las autoridades.

Ucrania, por su parte, continuó su campaña aérea contra la vital industria petrolera de Rusia, y el Estado Mayor reportó que sus drones alcanzaron durante la noche una importante refinería de petróleo rusa y una estación de bombeo de un oleoducto.

Las informaciones publicadas en la prensa rusa indicaron también que una planta química en la región sureña de Stávropol fue alcanzada y se incendió, aunque funcionarios locales no confirmaron ningún impacto directo.

Rusia obtiene cierto alivio de sanciones petroleras

El gobierno británico, un firme partidario del esfuerzo bélico de Ucrania, ha flexibilizado las sanciones el miércoles sobre el petróleo ruso refinado en diésel y combustible para aviones en terceros países ante el incremento de los precios y el aumento de los temores sobre el suministro debido a la guerra con Irán.

La medida se aplicará dos días después que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que Washington prorrogó por 30 días que los países importen petróleo ruso que ya está en petroleros en el mar.

La medida, destinada a reducir la escasez de suministro de petróleo, supuso un giro continuo en la política del gobierno de Trump, que antes había señalado que retomaría las sanciones sobre el petróleo ruso. Anunciada originalmente a principios de marzo, la exención temporal de las sanciones se renovó por primera vez en abril.