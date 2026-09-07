Mueren cinco personas en accidente de avión de carga Amazon en Miami

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MIAMI (AP) — Las cinco personas que murieron cuando un avión de carga de Amazon se despistó a toda velocidad el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami viajaban a bordo de una vagoneta que transportaba a siete trabajadores de una empresa de limpieza y de una camioneta que fue impactada fuera de los terrenos del aeródromo, informó el lunes la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés), Jennifer Homendy.

Detalles confirmados del accidente

Homendy calificó la escena como una de "devastación total". No detalló cuántas personas iban en la camioneta ni donde se localizaron los cuerpos.

Homendy recorrió la ruta que siguió el Boeing 767, señalando las marcas de neumáticos desde el pavimento hacia el césped, la vagoneta destrozada, cercas derribadas, equipo de navegación y la camioneta aplastada fuera de los terrenos del aeropuerto.

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Entre los restos estaban las bolsas de aire de los vehículos y equipamiento de los vehículos, del avión y del aeropuerto, así como "cercas por todas partes", declaró la funcionaria.

"Es bastante extenso. Es difícil de ver y estoy segura de que también debió haber sido muy difícil para los equipos de respuesta", puntualizó Homendy.

En total, el avión se pasó unos 400 metros (1.300 pies) de la superficie pavimentada. Había escombros por todas partes, dijo.

"En una palabra, lo describiría como devastador. Devastación total", reiteró Homendy.

La vagoneta estaba "hecha pedazos. Sin duda debió ser devastador", declaró. El vehículo pertenecía a Professional Ocean Service Corp., un contratista de limpieza de aerolíneas.

Homendy dijo que la NTSB emitirá más información el martes, incluida posiblemente información sobre la velocidad confirmada en el registrador de datos de vuelo.

¿Cómo ocurrió el accidente y qué investiga la NTSB?

Los investigadores federales que examinan la causa pasaron el lunes determinando si el avión tocó tierra demasiado tarde como para frenar de forma segura.

Un video del aterrizaje del domingo parece mostrar al Boeing 767 flotando sobre la pista durante demasiado tiempo antes de tocar tierra. Expertos en aviación dijeron que los investigadores buscarán determinar exactamente dónde aterrizó el avión y, en caso de haberse pasado del punto de contacto, por qué los pilotos no abortaron el intento de aterrizaje y dieron la vuelta para intentarlo de nuevo.

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado del avión, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado de la aeronave y otros factores que podrían haber contribuido.

La aeronave voló el domingo de Cincinnati a Miami y luego a San Juan, Puerto Rico. Regresaba a Miami cuando se despistó alrededor de las 2 de la tarde y arrolló una vía utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios que rodean el aeropuerto.

Además de los cinco fallecidos, tres personas sufrieron heridas graves y otras dos fueron hospitalizadas con lesiones menos severas, informaron las autoridades.

El episodio, que provocó una densa columna de humo negro, dejó atrapados al piloto y al copiloto en la cabina y a algunos ocupantes en automóviles, indicó el jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah. La agencia señaló que los equipos también tuvieron que liberar a una persona que estaba debajo de un vehículo.

La zona típica de aterrizaje para un avión se encuentra dentro de los primeros 914 metros (3.000 pies) de una pista, dijeron los expertos. El experto en seguridad aérea Steve Arroyo explicó que, si el avión de carga estaba más allá de esa zona, debió abortar el aterrizaje y dar la vuelta para intentarlo de nuevo.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, comentó que un video publicado en internet muestra al avión de Amazon flotando sobre la pista durante un periodo prolongado sin elevar la nariz para forzar que el tren de aterrizaje principal tocara el suelo.

No llovía en ese momento, pero se cernían nubes de tormenta y se reportaron vientos fuertes. Schiavo señaló que, si el avión tenía viento de cola, eso pudo contribuir a que flotara más tiempo sobre la pista.

"Un viento de cola sin duda agravaría tus problemas si ya has cedido una buena parte de la pista por no tocar tierra y aterrizar de inmediato", afirmó Schiavo.

Impacto en el aeropuerto y antecedentes de la aeronave

El aeropuerto de Miami no está equipado con sistemas de detención que, según la Administración Federal de Aviación (FAA), se han instalado en más de 120 aeropuertos de todo el país para detener de forma segura a los aviones que se pasan del final de una pista. La FAA estima que esos lechos de material liviano y triturable al final de una pista han ayudado a salvar al menos 497 vidas a bordo de aviones que se salieron de las pistas.

El aeropuerto de Miami parece cumplir con la normativa y no estaba obligado a contar con un sistema de detención porque tiene una zona de seguridad de 1.000 pies al final de sus pistas, dijo Mike O´Donnell, exdirector de seguridad aeroportuaria e investigaciones de accidentes de la FAA.

El requisito fue impulsado por el vuelo 1420 de American Airlines, que se pasó del final de una pista en el Aeropuerto Nacional de Little Rock, en Arkansas, en 1999, matando a nueve personas.

Las imágenes mostraron que el avión de Prime Air quedó detenido junto a una carretera cerca de dos camiones semirremolque. La aeronave parecía estar apoyada sobre su panza y se mantenía en gran medida intacta pese al incendio.

El vuelo era operado por 21 Air, una aerolínea de carga con sede en Carolina del Norte. El Boeing 767, de 32 años, fue construido originalmente para transportar pasajeros y voló para varias aerolíneas durante más de dos décadas antes de ser convertido en avión de carga en 2015, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Schiavo indicó que la NTSB también examinará de cerca el historial de mantenimiento de este avión, en particular porque tiene antecedentes de propiedad extranjera en el pasado, incluida de una empresa rusa.

El episodio provocó la suspensión de vuelos en el aeropuerto durante gran parte de la tarde del domingo y las afectaciones se extendieron en buena medida hasta el lunes.

El Aeropuerto Internacional de Miami dijo que dos de sus cuatro pistas permanecían cerradas el lunes y que se tenía previsto que las operaciones se vieran afectadas durante el resto de la jornada debido a que aeronaves y tripulaciones no podían llegar al lugar por las cancelaciones del domingo.

Un portavoz del aeropuerto dijo que el domingo hubo 160 cancelaciones y más de 300 vuelos demorados, además de otras 69 cancelaciones hasta la tarde del lunes. Sitios de seguimiento de vuelos reportaban retrasos generalizados en el aeropuerto.

Amazon indicó en un comunicado que cooperaría con cualquier investigación.

"Estamos destrozados al enterarnos de que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami", indicó la empresa. "Nuestras más profundas condolencias están con las familias, los seres queridos y todos los afectados por esta devastadora pérdida".

El año pasado, un avión de UPS se estrelló después de perder su motor mientras aceleraba por la pista en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville. El accidente mató a los tres pilotos y a 12 personas en tierra. Otras 23 resultaron heridas.