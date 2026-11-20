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BRUSELAS (AP) — Una década después de que los británicos votaran por abandonar la Unión Europea, altos funcionarios del bloque se reunieron el viernes con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, con la intención de recomponer relaciones y, quizá, allanar el camino para volver a estar juntos.

Acuerdos pragmáticos para comercio y movilidad

Burnham dijo que Londres y Bruselas acordarían un conjunto de acuerdos "pragmáticos" que facilitarán que los productos alimentarios y los jóvenes se muevan entre Reino Unido y el bloque, pero no responderán a las grandes preguntas sobre la relación entre las dos partes. Se avecinan meses —probablemente años— de negociaciones sobre todo, desde las tasas universitarias hasta las normas de fabricación.

"El acuerdo está cerrado", dijo un portavoz del gobierno británico, que añadió que los detalles se harán públicos en una declaración conjunta más tarde.

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Está previsto que Burnham mantenga en Bruselas conversaciones de poco menos de una hora con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Luego, todos se reunirán en una sesión plenaria con ministros del gobierno británico y comisarios europeos.

Burnham ha calificado la inusual cumbre —que es apenas la segunda desde que Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar el mayor bloque comercial del mundo— como un paso para deshacer una década de daños causados por su divorcio.

"El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos", declaró esta semana.

El premier ha señalado que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para las relaciones futuras, incluida la reincorporación al bloque, que ahora tiene 27 socio. Pero subrayó que revertir el Brexit es solo uno de los posibles desenlaces, y no es ni mucho menos inminente. Requeriría el respaldo no solo de los votantes británicos, sino también el apoyo unánime de una UE desconfiada. Aun así, ha roto un prolongado código de silencio político sobre la posibilidad de volver a unirse.

Reacciones y desafíos en las negociaciones

Burnham: relación más estrecha aliviará el costo de vida

Antes del encuentro, von der Leyen afirmó que quiere que sea "una cumbre de ambición y resultados concretos. Más oportunidades para los jóvenes. Un comercio agroalimentario más fácil. Y una cooperación más sólida en seguridad económica".

Burnham presentó el paquete de acuerdos que se esperaba aprobar el viernes como una forma de "recortar costos, mantener los precios bajos en los supermercados y crear oportunidades para los jóvenes".

"Una asociación más estrecha con Europa es buena para los trabajadores, buena para Reino Unido y buena para Europa", agregó.

Los acuerdos incluirán un pacto para que hasta 100.000 jóvenes adultos de Reino Unido vivan y trabajen en países del bloque durante un máximo de tres años. El mismo número de europeos podrán ir a Reino Unido.

También habrá un acuerdo sobre comercio de emisiones y otro para eliminar los controles a alimentos y productos agrícolas que abaratán y facilitarán las exportaciones británicas a Europa. Burnham dijo el viernes que los acuerdos podrían aportar un 0,5 % a la economía británica, frente al 0,4% que había reportado antes.

Pero nada en las relaciones entre Londres y Bruselas es nunca rápido ni sencillo. Un funcionario comunitario dijo que el paquete está supeditado a que alcancen un acuerdo sobre las tasas de matrícula universitaria en los próximos seis meses. Los negociadores de la UE quieren que los alumnos europeos paguen las tasas nacionales en Reino Unido, en lugar de las que se aplican a estudiantes extranjeros, que son más altas, algo a lo que el Reino Unido se ha resistido. De acuerdo con el funcionario, las negociaciones no habían sido fáciles, pero se percibía buena voluntad para resolver el asunto.

El funcionario fue designado para informar a los reporteros sobre la cumbre, pero solo a condición de que no se revelara su nombre.

También se negociaba sobre el deseo de Reino Unido de tener acceso a las normas del distintivo "hecho en Europa" para sus manufacturas.

Críticos: los acuerdos son una traición al Brexit

Para conseguir los acuerdos, Reino Unido debe aceptar algunas normas y estándares de la UE en cuya elaboración no tiene ningún peso. Los partidarios del Brexit dicen que eso socava la independencia del país.

"Me temo que el gran debate del Brexit acaba de empezar de nuevo", dijo a la BBC el líder de Reform UK, Nigel Farage. "Está perfectamente claro que esto, muy, muy pronto, se convierte en un debate sobre si nos reincorporamos o nos quedamos fuera".

La guerra en Ucrania y el poderío militar de Reino Unido están acercando de nuevo a Londres y Bruselas, y la cumbre brinda a la UE la oportunidad de abordar una cooperación más estrecha en seguridad y defensa, así como los esfuerzos para restringir la migración irregular.

"Nuestra seguridad y prosperidad están estrechamente entrelazadas, lo que hace esencial una sólida asociación entre nosotros", afirmó Costa antes de la reunión. "Al estrechar nuestra cooperación, podemos reforzar nuestra capacidad para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, fortalecer nuestra resiliencia y promover la estabilidad en Europa y más allá".

Pero las emociones siguen a flor de piel y los funcionarios de la UE se han mostrado reacios a alentar un diálogo sobre el retorno de Reino Unido. Están cansados de las cambiantes exigencias de los siete primeros ministros que ha tenido el país en la última década, y quieren una claridad real sobre las intenciones del país.

La embajadora de Irlanda en Londres, Sonja Hyland, dijo que cuando Reino Unido votó por el Brexit, "faltó claridad sobre lo que eso significaba exactamente". Si Londres quiere reabrir las negociaciones, añadió, debe "tomar una decisión clara sobre lo que quiere".