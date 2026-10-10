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António José Seguro recibió a Barack Obama en Lisboa

La reunión tuvo lugar en la residencia presidencial de Portugal, el Palácio de Belém.

Por EFE

Octubre 10, 2026 07:48 p.m.
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António José Seguro recibió a Barack Obama en Lisboa
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      Lisboa, 10 oct (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, mantuvo este sábado una conversación "informal" con el exmandatario estadounidense Barack Obama (2009-2017) en en Lisboa.

      Reunión entre António José Seguro y Barack Obama en Lisboa

      La Presidencia de la República portuguesa informó sobre dicho encuentro en un comunicado en su web, donde precisó que la recepción tuvo lugar en el Palácio de Belém, la residencia presidencial.

      "El presidente de la República, António José Seguro, recibió, en el Palácio de Belém, al antiguo presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama para una conversación informal y un intercambio de impresiones sobre temas de actualidad", indicó en la nota.

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