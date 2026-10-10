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Ayuntamiento se alista para eventual licencia del alcalde

Por Rolando Morales

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Ayuntamiento se alista para eventual licencia del alcalde
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      La secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángeles Rodríguez Aguirre, señaló que el alcalde Enrique Galindo Ceballos deberá ajustarse a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa electoral y en la Ley Orgánica del Municipio Libre en caso de separarse del cargo para participar en el proceso por la gubernatura de 2027.

      Explicó que la eventual salida del presidente municipal implicaría un procedimiento interno para designar a quien lo sustituya temporalmente, decisión que corresponderá al Cabildo capitalino. La funcionaria indicó que el gobierno municipal ya contempla los preparativos necesarios, aunque todavía existe tiempo antes de que deban concretarse.

      Rodríguez Aguirre precisó que el nombramiento del alcalde interino no sería una decisión unilateral de Galindo Ceballos, sino que tendría que ser aprobado por el Cabildo, conforme a las disposiciones legales aplicables.

      Sobre quién podría asumir el cargo, detalló que las opciones se limitan a integrantes del propio cuerpo edilicio, específicamente alguno de los síndicos o regidores del Ayuntamiento.

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      La secretaria general evitó adelantar fechas para una posible separación del alcalde, al señalar que primero deberán atenderse los tiempos legales y los procedimientos correspondientes, en medio de las definiciones políticas rumbo a la elección de 2027.

      Cabe recordar que el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que será hasta el próximo mes de noviembre cuando tome decisiones de ámbito electoral pese a su "destape" para contender por la gubernatura realizado durante su segundo informe 

      de gobierno. 

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