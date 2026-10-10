logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Gobierno británico impide marcha en Garvaghy Road, Irlanda del Norte

La prohibición busca evitar un conflicto mayor entre comunidades unionistas y republicanas en Portadown.

Por AP

Octubre 10, 2026 07:30 p.m.
A
Gobierno británico impide marcha en Garvaghy Road, Irlanda del Norte
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LONDRES (AP) — El gobierno británico impidió la celebración de una polémica marcha en Irlanda del Norte tras un enfrentamiento de dos semanas entre grupos que apoyan que la región siga unida a Reino Unido y quienes respaldan la reunificación con la República de Irlanda.

      Gobierno británico prohíbe marcha en Garvaghy Road

      El secretario de Estado para Irlanda del Norte, Chris Bryant, prohibió el viernes por la noche el desfile por Garvaghy Road, en Portadown, alegando que no era posible alcanzar un compromiso entre la Orden de Orange, partidaria de la unión, y los residentes de la zona tradicionalmente republicana por la que pretendía marchar.

      "He decidido que no es de interés público que se celebre y, por lo tanto, he prohibido el desfile", dijo Bryant.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tensiones por marchas unionistas en Irlanda del Norte

      El enfrentamiento surgió a raíz de las tradicionales marchas que organizan los grupos unionistas durante los meses de verano para celebrar sus raíces protestantes y sus vínculos históricos con Reino Unido. Desde hace tiempo, estos actos causan tensiones con la comunidad republicana, de mayoría católica, que sostiene que son deliberadamente provocadoras y que alimentan el conflicto.

      Las tensiones volvieron a estallar este año después de que un fallo judicial pareciera allanar el camino para que la Orden de Orange marchara por Garvaghy Road por primera vez en casi 30 años. Garvaghy Road fue un lugar destacado en el conflicto entre las comunidades republicana y unionista en los años previos al Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que en gran medida puso fin al derramamiento de sangre en Irlanda del Norte.

      Cuando los miembros de la Orden de Orange se reunieron para la marcha que tenían prevista el 27 de septiembre, manifestantes republicanos —entre los que estaba la primera ministra norirlandesa, Michelle O´Neill— les cortaron el paso.

      Desde entonces, ambas partes han permanecido estancadas, lo que ha incrementado la preocupación de que la disputa pueda desencadenar un conflicto más amplio en Irlanda del Norte.

      Bryant indicó que mantuvo conversaciones tanto con los residentes de Garvaghy Road como con la Orden de Orange, pero que no había logrado encontrar una solución.

      "Escuché las preocupaciones de gente de todos los bandos y solo lamento que no hayamos podido alcanzar un compromiso sobre una vía a seguir y que muchos residentes de Portadown se hayan sentido ansiosos y preocupados", manifestó. "Con esto en mente, pido que se suspendan todas las protestas, concentraciones y manifestaciones. No hay excusa para que continúe la escalada de las tensiones".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno británico impide marcha en Garvaghy Road, Irlanda del Norte
      Gobierno británico impide marcha en Garvaghy Road, Irlanda del Norte

      Gobierno británico impide marcha en Garvaghy Road, Irlanda del Norte

      SLP

      AP

      La prohibición busca evitar un conflicto mayor entre comunidades unionistas y republicanas en Portadown.

      India despliega operativo y detiene a manifestantes del movimiento Cucaracha
      India despliega operativo y detiene a manifestantes del movimiento Cucaracha

      India despliega operativo y detiene a manifestantes del movimiento Cucaracha

      SLP

      AP

      Miles de jóvenes protestan en India contra la revisión del censo electoral que elimina millones de votantes.

      Exalcalde Zhou Xianwang condenado por soborno en China
      Exalcalde Zhou Xianwang condenado por soborno en China

      Exalcalde Zhou Xianwang condenado por soborno en China

      SLP

      AP

      El tribunal impuso una multa de 5 millones de yuanes y destacó la cooperación del exalcalde.

      Ataque en escuela de Varsovia hiere a tres personas
      Ataque en escuela de Varsovia hiere a tres personas

      Ataque en escuela de Varsovia hiere a tres personas

      SLP

      AP

      Una mujer de 21 años atacó a tres personas en una escuela superior de Varsovia sin riesgo de muerte.