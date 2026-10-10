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Colapso de techo en supermercado de Daegu deja 38 heridos leves

El presidente Lee Jae Myung ordenó una respuesta integral para rescatar a afectados y garantizar seguridad.

Por AP

Octubre 10, 2026 07:36 p.m.
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Colapso de techo en supermercado de Daegu deja 38 heridos leves
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      SEÚL, Corea del Sur (AP) — Al menos 38 personas sufrieron heridas leves después de que se desplomaran partes de un techo de yeso en un supermercado de la ciudad surcoreana de Daegu, dijeron el sábado los bomberos.

      Daegu colapso techo supermercado

      Según el Departamento de Bomberos de Daegu, otras 66 personas evacuaron las instalaciones tras el colapso, que se reportó a las 10:16 de la mañana.

      Nueve personas fueron atendidas en hospitales. Aunque es posible que la cifra de heridos aumente, el personal de emergencia en el lugar determinó que era muy poco probable que alguien hubiera sufrido lesiones graves, indicó Yoon Jong-mi, responsable del departamento de bomberos.

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      Respuesta oficial y acciones de rescate

      Una foto del lugar mostró a rescatistas buscando entre los escombros tras el derrumbe ocurrido en el segundo piso del edificio de cuatro plantas. La causa del desplome no estaba clara por el momento.

      La oficina del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo que se ordenó a las autoridades locales que hagan todo lo posible para rescatar a los afectados y garantizar una respuesta integral al derrumbe.

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