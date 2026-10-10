India despliega operativo y detiene a manifestantes del movimiento Cucaracha

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NUEVA DELHI (AP) — Las autoridades indias desplegaron un amplio operativo de seguridad en toda Nueva Delhi y detuvieron a miles de manifestantes el sábado, mientras el movimiento juvenil "Cucaracha" trataba de intensificar una campaña nacional contra una polémica revisión del censo electoral que ha alimentado la indignación contra el gobierno nacionalista hindú del primer ministro, Narendra Modi, y contra las autoridades electorales.

India despliega operativo para frenar protestas

La policía se movilizó para disolver la manifestación antes de que pudiera comenzar: interceptó a los manifestantes antes de que llegasen a Jantar Mantar —el lugar designado para protestas en el corazón de la capital india—, ahuyentó a algunos y detuvo a muchos otros. Algunos fueron arrastrados antes de que los metieran en vehículos policiales para llevarlos a centros de detención temporales. Varios líderes del movimiento "Cucaracha", legisladores de la oposición y activistas estudiantiles fueron detenidos antes de llegar al lugar, lo que prácticamente neutralizó la protesta antes de su inicio.

La ofensiva se extendió más allá del recinto: las autoridades detuvieron autobuses, automóviles y otros vehículos en puestos de control en los accesos a la Nueva Delhi y los registraron en busca de manifestantes.

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Jantar Mantar fue acordonado, mientras vehículos antimotines equipados con lanzadores de gas lacrimógeno se apostaron a lo largo de las principales vías. Las restricciones al acceso a internet móvil y a algunas partes de la ciudad aumentaron los obstáculos para los inconformes.

La policía dijo el viernes que denegó el permiso para la protesta porque la solicitud se presentó tarde.

Sambit Patra, portavoz del partido de Modi, calificó a los inconformes como "elementos anárquicos".

"Su espectáculo fallido ha quedado completamente desmontado", agregó Patra.

La magnitud de la campaña policial subrayó la determinación de las autoridades para frenar unas protestas en rápido crecimiento que han movilizado a miles de jóvenes, recibieron el apoyo de la oposición e intensificaron el escrutinio sobre Modi. Además, se producen en un momento delicado en lo político, meses después de que las manifestaciones encabezadas por el movimiento "Cucaracha" contra filtraciones de exámenes obligaran al ministro de Educación a renunciar a su cargo en julio.

Detención de líderes y restricciones en Nueva Delhi

Policía detiene a líderes y refuerza el cerco en el lugar de protesta

Los líderes del movimiento "Cucaracha" Abhijeet Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka, que se esperaba que estuvieran al frente de la protesta, fueron detenidos tras aterrizar en el aeropuerto de Delhi procedentes de Mumbai el sábado. Un video compartido por el Partido Popular Cucaracha, en X mostró a policías abordando el avión y arrestando a los tres hombres.

"La interceptación premeditada por parte de la policía de Delhi busca paralizar el liderazgo de las manifestaciones pacíficas de hoy antes incluso de que lleguen al lugar de la protesta", dijo el movimiento en un comunicado.

A través de altavoces alrededor del lugar de la protesta se advirtió de la prohibición de reuniones de cinco o más personas en partes de Nueva Delhi, mientras las autoridades imponían amplias restricciones de seguridad rara vez vistas en la capital. Los reporteros también enfrentaron restricciones en algunas zonas, y la policía detuvo brevemente a algunos de ellos.

Aun así, algunos manifestantes lograron atravesar los cordones policiales y corear consignas contra Modi y las autoridades electorales antes de ser detenidos.

"Somos una democracia pero las protestas pacíficas están siendo aplastadas por la fuerza. ¿Acaso no deberíamos luchar por nuestros derechos?", dijo Tanya Negi, una estudiante universitaria que viajó desde Mumbai con dos amigas y llegó temprano el sábado. "¿Por qué Modi tiene miedo de los jóvenes de India?".

La respuesta policial supuso una extraordinaria demostración de fuerza en una capital donde el gobierno de Modi ha intentado repetidamente contener la disidencia pública en el pasado. Con Modi en el poder, las autoridades han recurrido a menudo a detenciones y limitaciones a las reuniones públicas para contener las manifestaciones, lo que plantea interrogantes sobre el espacio para la protesta en la mayor democracia del mundo.

La ofensiva suscitó críticas de líderes opositores, que acusaron al gobierno de reprimir la disidencia.

"¿Hay democracia en este país? Hay un asedio total a la ciudad. Se está expulsando a los ciudadanos", dijo a The Associated Press el legislador opositor John Brittas. Más tarde, fue detenido por la policía.

Controversia por la revisión del censo electoral

Disputa por censo electoral aviva preocupación sobre equidad en comicios

Las protestas se centran en la Revisión Intensiva Especial llevada a cabo por la Comisión Electoral de India, que, según la oposición, ha privado del derecho al voto a millones de electores habilitados. Los manifestantes exigen la renuncia del jefe de la Comisión, Gyanesh Kumar, y el fin de la medida, que hasta ahora ha eliminado más de 130 millones de nombres de los padrones electorales.

La Comisión Electoral y el gobierno rechazan las acusaciones de manipulación del voto y sostienen que la revisión busca eliminar registros duplicados y a personas sin derecho a voto.

La disputa se ha convertido en un punto de encuentro para los partidos de la oposición que buscan plantar cara a Bharatiya Janata Party, el partido nacionalista hindú de Modi.

La manifestación prevista del sábado seguía a varios días de protestas en la capital, donde legisladores opositores intensificaron su campaña y la policía detuvo brevemente al líder del Partido del Congreso, Rahul Gandhi.

Gandhi y otros líderes de la oposición han acusado a la comisión de revisar el censo electoral de una manera que beneficia al partido de Modi. La oposición sostiene que los votantes con mayor probabilidad de respaldar a sus partidos se han visto afectados de forma desproporcionada por las eliminaciones, mientras que con los simpatizantes del BJP se habría hecho la vista gorda o se les habría añadido a las listas.

La comisión y el gobierno niegan las acusaciones.

El movimiento juvenil amplía su campaña contra Modi

Para el movimiento "Cucaracha", la disputa por el censo electoral es una oportunidad para ampliar su campaña.

El movimiento se originó en internet en mayo y ganó notoriedad gracias a manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre por presuntas filtraciones de exámenes. Esas protestas culminaron con la renuncia del ministro de Educación, un revés político poco común para un primer ministro que ha mantenido un firme control del poder nacional durante más de 12 años.

Para Modi, las protestas representan un desafío a mitad de su tercer mandato, aunque su impacto político sigue sin estar claro. Las elecciones nacionales no se celebrarán hasta 2029, pero las estatales del próximo año en Uttar Pradesh —el estado más poblado del país, gobernado por el BJP— y en Gujarat, el estado natal de Modi, pondrán a prueba la fuerza del partido.