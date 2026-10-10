Derriba camioneta poste de madera en Av. Carranza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuando circulaba por la avenida Carranza, una camioneta chocó contra un poste de teléfonos al que derribó por completo a la altura de la calle de Avanzada, en el Barrio de Tequis, no hubo lesionados aunque los daños materiales fueron de consideración.

El hecho tuvo lugar alrededor de la una de la tarde cuando la camioneta color negro circulaba sobre la transitada avenida en dirección de Morales hacia el centro de la ciudad.

Al llegar a la calle de Avanzada, el conductor perdió el control del volante hacia la derecha y así se subió a la banqueta para finalmente chocar de frente contra un poste de madera de Telmex que ahí se ubicaba, al cual partió en dos desprendiéndolo desde la base quedando solamente sostenido por el cabelado aéreo.

Por el fuerte impacto, además de derribar el poste la camioneta también terminó con fuertes daños materiales en la parte frontal pero afortunadamente nadie resultó lesionado y a los pocos minutos acudieron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del acciddente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, la camioneta fue enviada a una pensión para garantizar el pago de los daños del poste y se esperaba que los representantes de la empresa formalizaran la denuncia legal ante la autoridad correspondiente.